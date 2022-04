Sichel: "José Antonio Kast no va a ser nunca capaz de ganar una elección presidencial"

27 abr. 2022 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

Sebastián Sichel, excarta presidencial de Chile Vamos para las últimas elecciones realizadas a nivel nacional, tuvo palabras para referirse al presente de la derecha chilena, realizando una particular opinión respecto del futuro político de uno de sus rivales en primera vuelta: José Antonio Kast.

¿Qué dijo Sichel?

En diálogo con Radio ADN, el abogado manifestó respecto del sector opositor que "está mirando el futuro con el espejo retrovisor y parece más entusiasmada en volver a los 80, que más bien era autoritaria y con visos de populismo al cual yo no pertenezco ni hoy día, ni antes ni mañana".

Sobre el líder republicano, que lo terminó derrotando en las presidenciales del 21 de noviembre del 2021, Sichel expresó: "José Antonio Kast me ganó en las elecciones, no tengo ningún complejo en admitirlo, pero no va a ser nunca capaz de ganar una elección presidencial, porque lo que está buscando ese tipo de derecha en el mundo es juntar grupos de interés que están en contra de los cambios y la modernidad. Eso no construye mayoría".

"Como pecas, pagas"

Pero también se expresó respecto de la gestión del Presidente Gabriel Boric durante sus primeras semanas en el poder: "Ha exacerbado sus fallas en estos meses en lo que parecía ser su principal debilidad: una especie del ejercicio del poder medio ingenuo y buenista, manifestado en los dichos la ministra del Interior, con sus declaraciones respecto a los presos políticos, sobre el Wallmapu, sobre seguridad".

"Otro de los errores de Boric es el ‘como pecas, pagas‘. Yo me enfrenté con él respecto al cuarto retiro, yo fui un opositor entendiendo que era una mala política pública, y ahora como Presidente, Gabriel Boric dice que está en contra. Muchos votaron por él porque estaba a favor de los retiros", acotó.

De todas maneras, el expresidente de Banco Estado indicó que reconoce "cosas simbólicas valiosas que Boric ha hecho. Un gabinete diverso le urgía a un país que se había acostumbrado a gabinetes que parecían cursos de colegio".

¿Qué dijo sobre la Convención?

Por otra parte, y al ser consultado sobre el trabajo de la Convención Constitucional, Sichel estimó que "en vez de buscar puntos de consenso, hemos tenido un ejercicio centrífugo, en el que la gracia parece ser mostrar que el otro está equivocado, las fake news. Esto ni en los peores momentos de Chile, en dictadura, había sido tan manifiesto".

"Orgullosamente voté apruebo, no soy de aquellos que dicen ‘me equivoqué’. Yo quiero una mejor Constitución, porque creo que la del '80 está llena de falencias", sentenció.

