25 abr. 2022 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros fue embestido por un conductor que se vio afectado por el paro que un grupo de camioneros protagonizó en la Ruta 5 a la altura de Paine, Región Metropolitana.

¿Qué se sabe del hecho?

El carabinero estaba facilitando el paso del conductor, quien previamente había sostenido una discusión con los camioneros producto de la obstrucción parcial que hicieron desde la mañana de este lunes.

Cuando el uniformado se acercaba al auto, el conductor, que en ese momento viraba hacia su izquierda para tomar la vía despejada, aceleró y golpéo al carabinero con la parte delantera del auto.

Producto de este hecho, el sujeto recibió una infracción, mientras que el policía no sufrió lesiones de consideración.

¿Qué se sabe del paro?

n grupo de camioneros comenzaron a obstaculizar de manera parcial desde la noche del domingo la Ruta 5 Sur, en el marco del paro convocado para este lunes 25 de abril, pero al que la Confederación Nacional no se adhirió.

Poco antes de las 09:00 horas, desde la cuenta de Twitter de Transporte Informa notificaron que, debido a la congestión generada hacia el sur y norte a la altura de Paine, se recomendaba utilizar la autopista de Acceso Sur.

Ahora (08:48) debido a congestión originada en #Ruta5 al sur y norte, próximo al km 41 en sector #Paine, opte como alternativa autopista de #AccesoSur https://t.co/PAQhZJMP8V — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) April 25, 2022

Al respecto, Carlos Galaz, uno de los conductores en paro, manifestó su preocupación por la violencia a la que se enfrentan a diario.

"Nosotros como choferes nos trasladamos bastante hacia la parte macro sur. Tenemos un colega que se debate entre la vida y la muerte, ya mataron una persona en Antofagasta, sin contar la que el año pasado murió en Victoria", manifestó.

"¿Hasta cuándo vamos a aguantar?, ¿qué más vamos a esperar?, nosotros en los aparcaderos que el Estado nos proporciona de Arica a Punta Arenas no hay ninguna seguridad, usted no puede dormir tranquilo, no puede acercarse a pernoctar, a almorzar o comer, no podemos porque no tenemos seguridad", agregó.