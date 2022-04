"Nunca pensé en renunciar, me sentí respaldada por el Presidente": Siches tras denuncia errónea de vuelo con migrantes

24 abr. 2022 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Izkia Siches, volvió a hablar con la prensa tras la polémica que se produjo por su errónea denuncia sobre un supuesto vuelo de inmigrantes expulsados que habría retornado con todos los pasajeros durante el gobierno anterior.

¿Qué dijo?

En entrevista con El Mercurio, la secretaria de Estado confesó que “nunca pensó en renunciar” frente a la polémica denuncia que realizó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados.

También aseguró en el diálogo que "se sintió respaldada por el Presidente Gabriel Boric, y el comité político".

En esa línea, la jefa de cartera señaló que “estaba absolutamente convencida de que la información errónea que se me transmitió era verdad”.

"(El sumario) está en curso, clarificando el retomo de las personas que iban a ir en el vuelo a Venezuela y que finalmente no se materializó", agregó.

Macrozona Sur

Respecto a la situación en la Macrozona Sur del país, la ministra Siches se desmarcó de las solicitudes para que vuelva el Estado de Excepción.

"Hoy nos reunimos con los camioneros, hemos tenido incidentes muy lamentables, como el de Ercilla, que nos preocupan mucho", prosiguió.

"No queremos más violencia, más muertos y vamos a buscar los orígenes de esta violencia para poder contenerla. Les dije a senadores y senadoras que no me pidieran lo mismo que hizo el Presidente Piñera, porque en cuatro años tendríamos cuatro veces más violencia que ahora. No existe una demanda de las fuerzas policiales como que el estado de excepción sea una solución que garantice condiciones", añadió.

Diferencias con subsecretario Monsalves

La jefa de la cartera negó también tener diferencias con el subsecretario de Interior, Manuel Monsalves.

"Me he sentido muy cómoda con nuestro equipo de subsecretarios, muy íntegros y siempre disponibles. No hemos tenido disputas, dificultades ni diferencias. Hemos trabajado cada segundo, quizás no ha dejado tiempo para el montaje comunicacional", expuso.

Con relación a las discrepancias que tuvo con Monsalve sobre el concepto de 'presos políticos mapuche', Siches aclaró que "son diferencias menores. Hice alusión al cartel que mostraron en el atentado. Estoy en plena sintonía con lo manifestado tanto por el ministro Jackson como por el subsecretario".

