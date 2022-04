Gobierno anuncia que impulsará el tren rápido entre Santiago y Valparaíso

22 abr. 2022 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno, a través del ministerio de Transportes, confirmó que impulsará el proyecto del tren rápido que unirá Santiago y Valparaíso, pese a las diicultades expresadas sobre un punto del trazado.

¿Qué dijo el ministro?

"Vamos a trabajar por darle todos los impulsos que este proyecto requiere", dijo el ministro Juan Carlos Muñoz a radio Cooperativa.

No obstante reconocer que "el proyecto del tren entre Santiago y Valparaíso presenta algunas dificultades y me parece que lo correcto y lo honesto es reconocerlas", el secretario de Estado expuso que eso no implica que no realicen "todos los esfuerzos" para concretarlo.

¿Por qué hizo esta aclaración el ministro?

Las declaraciones de Muñoz se dieron luego que en una entrevista con El Mercurio de Valparaíso se refiriera a una pendiente en el tramo Valparaíso-Viña del Mar que eventualmente podrían perjudicar la implementación de la tecnología para el tren, debido a que superaría el 5% permitido.

"Cuando la pendiente es más pronunciada, el ferrocarril se inhabilita como tecnología. La bajada que tenemos a Valparaíso y Viña del Mar es muy pronunciada e impide llegar con el tren plenamente", indicó.

"Si uno quisiera llegar de forma directa, que es el ideal, uno debe ejecutar obras civiles muy complejas y costosas, como túneles. (…). Tenemos que ser creativos, pero tenemos que ver si la responsabilidad social nos da" añadió.

Ante esto, el alcalde Jorge Sharp emplazó al ministro de Transportes a través de Twitter, donde expuso: “El nuevo gobierno señaló que deseaba ampliar la red ferroviaria nacional. ¿Por qué el ministro Juan Carlos Muñoz afirma que el tren Valparaíso-Santiago es ‘difícil’ de concretar? Estudios señalan que es factible y hay inversionistas interesados".