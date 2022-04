"La gente de clase media está desesperada": senadores RN piden al Gobierno ingresar proyecto de retiro acotado

21 abr. 2022 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

Senadores de Renovación Nacional solicitan al Gobierno que ingrese a la Cámara Alta el proyecto acotado de retiro que fue rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputados, como un mecanismo para ir en ayuda de la clase media.

¿Qué dijeron?

Al respecto, la senadora María José Gatica, señaló que “no podemos dejar en desamparo a la gente de clase media”.

Asimismo, planteó que “hoy por hoy la clase media no tiene ningún mecanismo de ayuda y el retiro acotado podría ser una fórmula, considerando que no hay ninguna otra iniciativa presentada por el Gobierno. No se trata de apoyar esta política de retiros, sino de buscar una salida frente a la sequía legislativa del Gobierno. Si no hay nada, es preferible empujar esta política por muy compleja que puede ser”.

"La gente de clase media está desesperada"

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón argumentó que “la gente de clase media está desesperada y reventada y como Estado no hay ninguna política que salga en su ayuda”.

“Frente a esa realidad me parece una buena opción que discutamos el retiro o, en su defecto, otra política que sirva para generar algún soporte económico a la gente. El ministro dijo que no le hacía daño a la economía, a diferencia del retiro universal, entonces no es algo que se pueda descartar”, agregó.

“Necesitamos discutir alguna ayuda para las personas de los sectores medios porque si no volverán a la vulnerabilidad”, manifestó.

Por otro lado, Gatica expuso que “la ayuda, además, está enfocada en la gente más vulnerable, lo que está bien, pero no piensa en pymes y personas de ingresos medios, lo que podría derivar en que gente de esos sectores caigan otra vez en la pobreza, debido al alza en el costo de la vida”.

Ossandón apuntó a que “si este retiro acotado, para el pago de deudas, es el último y está asociado al proyecto de pensiones que debemos consensuar, puede ser una vía alternativa. La verdad, siendo sincero, no veo al Presidente Boric pensando en la clase media y quizá tenga razón, porque el Ejecutivo debe calcular que el grueso de sus votos está en los sectores más pobres”.

Por último, dijo que sería bueno que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentara el proyecto a la brevedad para que “demuestre que no andaba agradeciendo a los diputados por rechazar el proyecto y, al revés, que está abierto a encontrar salidas para los sectores que tan mal lo están pasando ahora”.

