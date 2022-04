Desde Claudio Bravo a la alcaldesa de Ñuñoa: Condena total a chileno que lanzó insultos racistas contra venezolanos

20 abr. 2022 - 18:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una condena transversal suscitó el registro en donde un hombre chileno realiza varios insultos racistas en contra de ciudadanos venezolanos, luego de que estos, empleados de un minimarket en Ñuñoa, le prohibieran la entrada al local con su mascota, tal como indica un decreto del Ministerio de Salud y letreros fuera de estos comercios.

"Estás en mi país y aquí nosotros mandamos"

Tras prohibírsele la entrada, la agresión del sujeto fue grabada por uno de las víctimas. En ese registro, que se ha hecho viral en las últimas horas, se pueden escuchar varios de los improperios realizados por el chileno.

"La próxima vez que venga con mi perra y que tú me discrimines, te voy a sacar la conchetu..., venezolano culi...", o "estás en mi país y aquí nosotros mandamos", fueron algunos de los insultos.

Condena transversal

Una de las primeras figuras públicas en reaccionar a este hecho, fue la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), quien además de condenar lo sucedido anunció un apoyo para las víctimas de este acto discriminatorio.

"No podemos permitir actos de racismo y xenofobia. Se debe garantizar la integridad de las personas, independiente de su nacionalidad, y no normalizar estas agresiones. Desde la Of. de Personas Migrantes de la Municipalidad de Ñuñoa nos ponemos a disposición para apoyar y contener a los afectados", escribió en Twitter.

"Seamos personas"

Quien además reaccionó a esta situación fue el futbolista Claudio Bravo, quien en su calidad de migrante a lo largo de su carrera profesional se "disculpó" con las personas agredidas y sus familias.

"Para todos los inmigrantes como lo soy yo y mi familia, que no crean que todos los chilenos somos así. Me disculpo con los trabajadores agredidos, a nombre de quienes creemos en la humanidad. Seamos personas. Empatía", tuiteó Bravo.

"Me excedí en la reacción"

Tras el revuelo causado por la acción que habría ocurrido el día domingo, el sujeto asistió este miércoles a pedir disculpa a los venezolanos agredidos y relató la situación de la cual, dice, "no acordarse".

"Vine a comprar con mi perra, había un cartel y ni siquiera me di cuenta de que no se podía ingresar con mascotas. Como estaba bien pasado de copas, me excedí en la reacción, desubicada. No hay palabras para describirlas. Yo ni siquiera me acuerdo de eso", señaló a Canal 13.

"Vine a pedirle disculpas al joven de acá por cómo lo había tratado, porque no corresponde bajo ninguna circunstancia. La verdad es que no tengo palabras para decir la tontera que hice. Ni siquiera me di cuenta de nada. Me borré. Me da vergüenza, por eso vine en la mañana a disculparme con el joven. Mis amigos me dijeron 'oye, cómo es posible que tú hayas tratado a una persona así'", cerró.

