"Me hubiese gustado que me siguiera enseñando más cosas": La pena de un hijo que cuida a su padre con Alzheimer

20 abr. 2022 - 11:23 hrs.

El coronavirus se ha transformado en una de las principales preocupaciones tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Sin embargo, existen otros tipos de enfermedades que afectan a algunas personas, quienes día a día tienen que pagar sus medicamentos y tratamientos, meintras que otros deben cuidar a sus seres queridos.

Este es el caso de Héctor, quien suele levantarse a las 05:30 AM para ir a trabajar junto a su esposa a un quiosco ubicado frente al Mall Plaza Egaña en la comuna de La Reina.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, el hombre comentó que tiene dos hijos de 5 y 16 años y que hace algún tiempo su padre fue diagnosticado con Alzheimer, por lo que ha tenido que acompañarlo de cerca en el proceso.

El relato de Héctor

En primera instancia, Héctor detalló que "está postrado mi viejito y con el tema del 10%... Él necesita para sus medicamentos y piden que él tiene que ir a firmar y hacer todos los trámites, entonces para sacarlo de la casa, ir a firmar... Ahora hay que ir al banco porque ahí tiene sus fondos, pero no hay cómo sacarlo".

De acuerdo a lo anterior, el entrevistado detalló que se percató que su padre estaba enfermo cuando "un día se perdió y empezamos a notar que o dejaba una cosa en cierta parte de la casa y no la encontraba o empezaba a repetir las cosas que nos había dicho... Su vista cambió, era más fijo el foco de la mirada y de a poco empezamos a observar esas cosas".

"Es una enfermedad muy triste, porque cuando a nosotros nos hicieron la terapia en la unidad de memoria nos dijeron cómo iba a ser el proceso de él, pero yo le dije a la doctora que en el fondo es como estar con un muerto en vida, porque uno lo está viendo, pero ellos están en su mundo", sostuvo Héctor.

"Es una forma de amor"

En tanto, el hombre entregó un mensaje haciendo hincapié en la conducta que ha percibido de algunas personas que tienen un familiar enfermo: "Uno a veces ha visto a otras personas que dejan a sus papás de lado o los mandan a un asilo".

"Entonces yo en mi mente siempre he dicho que ellos se sacrificaron por nosotros y dieron la vida y hay que estar con ellos hasta que se vayan, aunque cueste. Es una forma de amor a los padres porque ellos siempre van a estar ahí, aunque uno sea el peor hijo", manifestó.

En este sentido, indicó que recientemente su padre llegó a estar mal de salud: "Hace como 15 días, dentro de su enfermedad, al papá le dio bronconeumonía y ahí pensamos que se podía ir, porque estaba muy mal".

"Pedimos la hospitalización domiciliaria y dijimos que si le pasaba algo, que le pasara en la casa de él, entonces verlo así fue fuerte. Se está recuperando, está mejor y está dando pasitos, pero uno está con la incertidumbre", aclaró.

Por último, y evidentemente emocionado, expresó que "me hubiese gustado que él me hubiese seguido enseñando más cosas de todo lo que me ha enseñado".