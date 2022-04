"Me puso una pistola en la cabeza": delincuentes intimidaron a trabajadores y un cliente en violento robo a servicentro

18 abr. 2022 - 07:43 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este lunes una estación de servicio ubicada en el enlace de la Costanera con la Ruta 68, en la comuna de Pudahuel, sufrió un violento asalto por parte de tres delincuentes que intimidaron a los trabajadores con armas de fuego.

Antecedentes

Según se informó, los sujetos llegaron hasta un Pronto Copec cerca de las 05:30 de la mañana a bordo de un taxi, del cual descendieron para luego ingresar al lugar.

Con armas de fuego intimidaron tanto a los trabajadores como a un cliente que se encontraba al interior del lugar.

Luego procedieron a tirarlos al suelo para robar sus pertenencias y $150 mil en efectivo que tenía una de las trabajadoras.

Finalmente, huyeron del lugar en el mismo vehículo en el que llegaron y están siendo intensamente buscados.

"Mostraron pistolas y pidieron que todos nos tiráramos al suelo"

José Luis Tapia, cliente que se encontraba en el lugar, indicó que “llegaron tres sujetos que intimidaron a la gente de la caja, que eran tres señoritas. Mostraron pistolas y pidieron que todos nos tiráramos al suelo”.

Del mismo modo, dijo que uno de los sujetos "me puso una pistola automática en la cabeza y me dijo ‘quédate callado’, un par de garabatos ‘no hagas nada’, me metió la mano al bolsillo, se llevó la billetera con $50 mil, con todos los documentos y un celular”, agregó.