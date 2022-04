"Da impotencia": Sistema de cámaras antirrobos envían alarmas un mes después y víctimas cuestionan su eficacia

18 abr. 2022 - 06:43 hrs.

¿Qué pasó?

"Auto Seguro", la red de pórticos antirrobos fue parte de la administración de la Subsecretaría de Prevención del Delito del segundo mandato de Sebastián Piñera. Pese a que tiene como objetivo alertar sobre autos robados en la capital y así generar una respuesta policial, la alarma estaría llegando un mes después a Carabineros, lo que pone en tela de juicio su funcionamiento y el uso de recursos públicos.

El polémico sistema costó cerca de 300 millones de pesos. Las cámaras fueron instaladas en distintos puntos de la Región Metropolitana, con el objetivo de prevenir robos y en caso de que se produzca alguno, tener los datos para poder perseguir a bandas dedicadas a portonazos y encerronas. Lamentablemente, nada de esto se llegó a cumplir.

Es por ello que desde la Contraloría General de la República, en un documento emanado en marzo pasado, se da cuenta de una auditoría hecha al proyecto de cámaras lectoras de placas patente a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

En este se detalla que la información recogida debía ser enviada al Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros con el objetivo de activar una operación policial en tiempo real para lograr la recuperación del vehículo robado.

"Da impotencia"

Francisco Muñoz sufrió el robo de su vehículo en la comuna de San Bernardo. Apelando a este sistema antirrobo, realizó la denuncia correspondiente. Pese a ir a Carabineros, acabó haciendo la denuncia en la PDI, pero gracias a la Organización de Seguridad de Autos Robados Chile, logró recuperar su vehículo.

Es por ello que alega que el sistema impuesto por el Gobierno jamás funcionó. Al ir a la comisaría de su comuna, se dio cuenta de que la alarma jamás llegó a Carabineros y que, desde luego, tampoco aparecía en el sistema por el robo de su vehículo.

"Vieron el sistema y me dijeron que no aparecía por encargo de robo. Efectivamente, me mostraron el sistema y no aparecía. Y me dijeron que tenía que hacer todo de nuevo. En el momento da impotencia", lamenta Francisco.

Para Rodrigo Céspedes, director de la Organización de Seguridad de Autos Robados Chile, es un sistema que no funciona, debido a que en un par de días, los delincuentes pueden hacer desaparecer un auto. "Una camioneta que son las más cotizadas, si no figura en la aplicación, esa misma camioneta está molida y desapareció en un par de días", señala.

Mal uso de recursos públicos

Este sistema de cámaras se lo adjudicó la empresa Sistemas de Seguridad y Tecnología Sistema SpA con un contrato de 60 meses, el cual fue firmado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la administración de Katherine Martorell.

El monto fue de casi 254 millones de pesos, por lo que, apelando a que no está cumpliendo el objetivo, se podría cuestionar el uso de los recursos del Estado. "Es un problema importante por el empleo de recursos públicos. Estamos hablando de que no logra con dar con la antelación para poder producir un acto policial. Por ello podemos cuestionar el uso de los recursos", señala Orlando Rojas, director ejecutivo del observatorio fiscal.

Martorell, sin acceder a dar una entrevista, dio a conocer que estos "errores" se dieron en un "periodo de prueba" y que debieron ser solucionados eventualmente. Desde la empresa justificaron que la responsabilidad de ellos llega hasta que se emite la señal y que el problema podría ser de Carabineros, quienes no estarían recibiendo las alarmas.

En tanto, el diputado Raúl Leiva, presidente de la Comisión de Seguridad, remarca: "El problema es no hacerse cargo del problema de fondo, contratar un sistema que no hace un adecuado control previo, sobre todo en materias de seguridad. Estos pórticos podrían cumplir el objetivo, pero no se cumple por inoperancia, falta de prevención y por no tener un adecuado control".

Actualmente, este proyecto continúa en investigación para esclarecer el verdadero motivo de que los pórticos antirrobos no estén funcionando correctamente.

