Delincuentes, líderes de mafias y asesinos: Estos son los chilenos que han sido procesados en el extranjero

18 abr. 2022 - 06:27 hrs.

¿Qué pasó?

El caso de Nicolás Zepeda y su sentencia a 28 años de cárcel por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki, mantuvo al chileno en las principales portadas de Europa. Pero este no ha sido el único caso que se ha destacado por su frialdad y actos delictivos, sino que le siguen otros protagonizados por una buena lista más de chilenos, sobre todo en cuanto a robo se trata.

El perfil del criminal y delincuente chileno en el extranjero se destaca por tres elementos: su violencia, el poder de fuego y la capacidad de liderazgo, lo que mantiene a las policías del mundo atentas por estos "turistas del crimen" y que, lamentablemente, son exportación chilena.

Desde asesinatos, complicidad en mafias europeas y robos en lugares habitados, tanto en Europa y América del Norte, han sido parte de los delitos que llevan a cabo estos sujetos, quienes en su mayoría, ya han sido detenidos por la policía extranjera y obligados a pagar condena en territorio ajeno al chileno.

Robos en California

La delincuencia de parte de chilenos se ha hecho cotidiana en California, Estados Unidos. No es raro ver en la televisión estadounidense casos de compatriotas que se han destacado por robos a casas y exclusivos condominios.

Fue uno de ellos que fue detenido en pleno acto delictual. Alexis Provoste Aránguiz, de 43 años, fue atrapado cuando intentó robar la casa de un sujeto, quien lo golpeó y posteriormente denunció a la policía.

"Simplemente, no le di una oportunidad, solo lo golpeé, porque, primero que nada, no sé si tiene una pistola, un cuchillo, algún tipo de arma, ¿verdad? Simplemente no lo sabes. Tu mente se vuelve loca", acotó la víctima.

Este sujeto, quien fue detenido y se declaró inocente, fue formalizado por los delitos de robo residencial en primer grado y conspiración. Ambos delitos son considerados graves. Por ello, deberá pagar una fianza que supera los 120 millones de pesos.

Líder de una organización criminal

Una de las mafias más importantes de Países Bajos, la mafia marroquí, era liderada por Richard Rico, uno de los chilenos más peligrosos del mundo y que estuvo en la mira de la policía internacional durante años. Su poder lo ganó a punta de armas y violencia, ganándose el "respeto" en Europa.

"La historia de Rico se conoce como la de un inmigrante que llega a ser uno de los traficantes de drogas y miembro de una organización más grande de Holanda, buscado a nivel internacional y con alerta roja por parte de Interpol", indicó Jaime Canales, periodista neerlandés.

Sin embargo, pese al calibre de sus ilícitos, un error garrafal y quizá deliberado, lo dejaría entre rejas. Todos quedaron sorprendidos cuando vieron a Rico ingresar a Chile con su pasaporte real y no con falsificados, como era habitual en él.

Richard Riquelme Vega, como es su nombre real, fue detenido por un equipo del OS7 de Carabineros. Luego, fue extraditado a Países Bajos, siendo apresado en la más importante cárcel de alta seguridad en la región, cumpliendo una pena de 10 años de cárcel.

Robo del siglo

El otro caso es el de Kevin Olguín, quien participó en el denominado "Robo del siglo" del Aeropuerto de Santiago. Para aquel entonces, Kevin tenía 21 años y se paseó por toda Europa junto a su pareja.

Presumiendo todos sus lujos por redes sociales, llamó la atención de la policía italiana y es por ello que fue apodado el "Baby bandito".

Sin embargo, estos casos no son los únicos que han estado en la mira y atrapados por la justicia. La policía chilena y la internacional continúan con la tarea de dar con chilenos que se han destacado, lamentablemente, por delincuencia, asesinatos y robos alrededor del mundo.

Todo sobre Policial