"Información poco fidedigna": Enrique Paris se refiere a datos de vacunación entregados por la actual ministra de salud

En conversación exclusiva con Meganoticias, el exministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la polémica generada en los últimos días, por los datos sobre el proceso de vacunación entregados por la Ministra de Salud en ejercicio, María Begoña Yarza.

La jefa de cartera sostuvo que "desde diciembre del año pasado comienza a caer la vacunación. 450 mil personas se vacunaron en un día. Después de diciembre, entre 45 ó 50 mil, nunca más sobre los 100 mil. En el verano también cae... Ahora estamos en una cifra de 60 mil diarias".

Por todo lo anterior, es que su antecesor en el cargo habló de entrega de "información poco fidedigna".

¿Qué dijo Paris?

El exministro sostuvo que "el 23, 24 y 31 de diciembre, obviamente, se fue a vacunar poca gente porque estaban todos preparándose para las celebraciones. Además, muchos municipios y nosotros mismos en el ministerio dimos la tarde libre. Por lo tanto, comparar esas cifras con las de ahora es poco correcto. Si uno hace el promedio en los días hábiles, fue de 152 mil dosis al día", dijo para comenzar.

Acto seguido añadió que "hay una información poco fidedigna de parte de la gente que le está entregando la información a la ministra. Lo mismo que ya ha pasado con otras ministras del actual gobierno. Está equivocada".

"No es lo mismo decir que se vacunó más un día que otro, porque ahí se comete otro error. Our world in data, que es quien publica los datos, de la velocidad de vacunación, o la proporción diaria de la velocidad de vacunación por población. Es en una media de siete días, no es día por día. El DEIS puede dar ese dato diariamente", prosiguió Paris.

En la misma línea, expuso "si uno ve solo la vacunación el 31 de diciembre, obvio que ese día hubo menos dosis. Es insólito comparar una cifra baja con las cifras bajas que tienen ellos ahora. Si uno ve la curva de Our world in data en abril, se está vacunando en la media de siete días solo al 0,2% de la población. Nosotros en nuestra mejor época vacunábamos al 1,5% de la población, es decir, siete veces más. Nunca llegamos al 0,2% de la población".

El exjefe de cartera, además, expuso "acá hay poca prolijidad. Yo recibía el informe de la vacunación todos los días, por escrito. Es muy fácil acceder a esa información. Nosotros con la vacunación hemos logrado salvar más o menos 30 mil vidas. Es decir, podría haber muerto mucha gente más. Chile tiene la mortalidad por covid-19 más baja de Latinoamérica".

Para cerrar este tema, criticó la falta de comunicación por parte de las autoridades de Salud en ejercicio con la ciudadanía, manifestando que eso podría influir en la baja vacunación.

"La gente se olvidó porque no han seguido comunicando. No hay comunicación de riesgo. En el primer mes, han hecho tres rondas de prensa, la ministra solo fue a una, es decir, faltó a dos. La comunicación del ministerio ha sido muy deficitaria. No hay una continuidad en la entrega de datos", dijo.

Uso de mascarillas

Otro de los puntos abordados por el exministro fue las nuevas libertades sobre el uso de la mascarilla, disposición con la que se mostró en contra.

"Esta medida fue mal implementada en un mal momento, porque está comenzando el invierno. Está circulando no solamente el coronavirus. La mitad de los virus son otros. Ahora, se podría revertir. Esto va a mostrar un aumento de los casos o una estabilización de los casos de aquí a 14 días más", aseguró.

"Tomar esta medida un fin de semana -no uso de mascarillas en espacios públicos- cuando hay una gran salida de Santiago, vamos a tener que evaluarlo en 14 días más. Si vemos un aumento, es porque fue una medida mal tomada o en un momento inoportuno. No me adelanto, esperaré esas cifras", agregó Paris.

Finalmente, señaló que "la gente sigue utilizando la mascarilla y eso está muy bien. Cuando tú dices 'dejen de usar la mascarilla' después es muy difícil dar la señal de que hay que usarla. Deberían haber sido más prudentes y decir 'déjenla en septiembre, al comienzo de la primavera'".