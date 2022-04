Cancillería por dichos de Daniel Jadue en Venezuela: "Él no representa al Gobierno"

13 abr. 2022 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió a los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien en Venezuela destacó la labor de las Fuerzas Armadas de ese país, se refirió a las violaciones a los Derechos Humanos en Chile y además criticó al expresidente Ricardo Lagos.

¿Qué dijo?

Al respecto, la secretaria de Estado señaló que “desde Cancillería puedo señalar en primer lugar que el alcalde Jadue es un alcalde y como tal puede opinar lo que él estime conveniente, él no representa al Gobierno”.

“En materia de representación del Gobierno, creo que el Presidente Boric ha sido bastante claro respecto de Venezuela”, agregó.

Los dichos de Jadue

El jefe comunal participó en la Cumbre Internacional contra el Fascismo, realizada en Venezuela, donde también participó Nicolás Maduro.

En la instancia expuso: “Yo quiero saludar a las Fuerzas Armadas bolivarianas de este país a través suyo, porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno”.

“Hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir a Venezuela. Y quiero decir que estoy muy bien impresionado porque en mi país, cuando se violan los Derechos Humanos, nunca hemos visto que un violador de Derechos Humanos sea perseguido por la justicia, nunca han encarcelado a quienes le quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años", sostuvo.

Asimismo, dijo que "saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarnos y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violaciones a los Derechos Humanos, nos parece sorprendente porque allá en Chile, donde dicen que hay separación del Estado, y donde dicen que el Gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno presidente, a pesar de todos los informes internacionales".