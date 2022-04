Tras cuenta que usó identidad de diputada para ofrecer contenido de OnlyFans: ¿Qué es la violencia de género digital?

11 abr. 2022 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada María Francisca Bello denunció que una cuenta de Instagram utilizó su identidad e imagen para ofrecer contenido para mayores de 18 años, caso que llevó hasta la Policía de Investigaciones (PDI).

La legisladora de Convergencia Social aseguró que su caso le ocurre a muchas mujeres, por lo que destacó la importancia de visibilizar la violencia de género digital.

"Esta situación es muy común y si lo vemos con la perspectiva de género, es mucho más recurrente en contra de mujeres. Esto es Violencia de Género Digital y hay que visibilizarla", sostuvo en conversación con Las Últimas Noticias.

¿Qué es la violencia de género digital?

Al ser consultada por este fenómeno, Bello explicó que "es la vulneración que sufren mujeres, ya sean adultas, niñas o adolescentes, con el objetivo de denostar, acallar o acosar a nuestras voces en el espacio de las redes sociales o las nuevas tecnologías".

"Al final, internet es una extensión de la vida cotidiana. Están las nudes (fotos de desnudos) que se comparten sin consentimiento de la víctima, montajes de imágenes o videos, y lo último, es el robo de identidad, que es lo que me pasó a mí".

¿Qué dicen los organismos internacionales?

Sin embargo, desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirma que no se ha alcanzado un consenso en torno a la definición de la violencia de género en línea en contra de las mujeres, ni tampoco existe una terminología consolidada.

De todos modos, indica que la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (PAC) definió el fenómeno como "los actos de violencia por razones de género que son cometidos, instigados o agravados, en parte o en su totalidad, por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como teléfonos móviles, internet, plataforma de redes sociales y correo electrónico".

La OEA también precisa que el Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer lo define "como actos de una o más personas que dañan a otras por razón de su identidad sexual o de género o al imponer normas dañinas de género. Estos actos, para los cuales se usan la internet o la tecnología móvil, consisten en hostigamiento, intimidación, acoso sexual, difamación, discurso de odio y explotación".

Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres definió en 2018 el fenómeno como "todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, Internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada".

¿Está regulado en Chile?

Actualmente, en el país no existe una legislación que permita hacer frente a la violencia de género digital.

En el mismo medio antes señalado, la diputada Bello contó que "al investigar nos dimos cuenta que hay un vacío legal. Nuestra legislación tiene que ir acomodándose a los nuevos tiempos y (denuncio esto porque) vemos una oportunidad para hablarles a las mujeres que han pasado por esto y para que también nos hagamos cargo con una ley que profundice estos temas".

Pese a esto, en el año 2020 un grupo transversal de diputados ingresó un proyecto de ley que busca "prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital y otorgar protección a las víctimas de la misma. Para ello, se establecen criterios de interpretación de esta ley que ofrecen una visión del contexto digital en el que este tipo de violencia ocurre; una serie de conductas prohibidas orientadas a la protección del libre desenvolvimiento de la personalidad en internet; todo con un enfoque de género que pretende resaltar el valor del consentimiento en el desarrollo de la vida pública y privada", detalla la iniciativa.

La denuncia

María Francisca Bello se enteró por su asesora de comunicaciones que había una cuenta de Instagram a su nombre, ofreciendo contenido para mayores de 18 años, por lo que ingresó a la red social y se encontró con una foto en traje de baño que se había tomado en el verano, cuando aún no era legisladora.

"Me dijo que había una cuenta falsa, como un OnlyFans. Al principio pensé que era de esos bots que roban cuentas, pero cuando vi mi foto, que no tiene connotación sexual, sí me sentí afectada", contó.

"No entré (al link que aparecía en el perfil), solamente llegué hasta la parte que aparecía mi foto y me dio lata. Pero gente de mi equipo accedió y efectivamente era un robo de identidad. Yo hice la denuncia formal en la PDI, en la Brigada del Cibercrimen", señaló.

Además, señaló que está pensando verificar su cuenta de Instagram para evitar este tipo de situaciones. "Es lamentable que uno tenga que verificar los datos y pasar por tanta burocracia para que internet pueda ser un espacio más seguro", manifestó.

¿Qué hacer en este tipo de casos?

También en LUN, el comisario de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, Eduardo Albornoz, señaló que los perfiles falsos se usan generalmente para pedir dinero.

"Se aconseja a la víctima que mande un mensaje masivo advirtiendo a todos sus contactos para que no hagan transacciones monetarias y hacer la denuncia ante la policía o la Fiscalía", afirmó.

Por su parte, la diputada agregó que "también se requiere del apoyo de la red familiar y las amistades, y enfatizar que no es culpa de la víctima, sino que de quien hace uso ilegal de los datos y les da una connotación que no corresponde.