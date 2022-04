"Quise ponerme al día antes de morir": Profesor de 82 años sorprende como estudiante de Técnico en Informática

09 abr. 2022 - 12:01 hrs.

¿Qué pasó?

Una historia de perseverancia llegó desde el sur de nuestro país, luego que se conociera el caso de un profesor de 82 años que tomó la decisión de ingresar a estudiar al Instituto Tecnológico Regional de Los Lagos, en la ciudad de Puerto Montt, para ampliar sus conocimientos en materias que él desconocía.

"Quise ponerme al día antes de morirme"

El protagonista de esta historia es Luis Alberto Canales, un adulto mayor casado, con seis hijos, diez nietos y un bisnieto, quien es originario de Quinta Normal, región Metropolitana, y que la vida lo llevó hasta Puerto Montt, lugar en donde entró a estudiar Técnico Universitario en Informática, porque se considera "un analfabeto en este asunto".

"Eso me ha tenido al margen de muchas cosas, nuevos conocimientos, nuevas herramientas. Por ejemplo, voy al médico y está usando un computador, se traslada a otra sala y allá ocupa otro monitor y puede ver mi radiografía. Converso con un abogado y él busca en el computador el artículo y párrafo de la ley, donde le aparece de inmediato. Es decir, en todas partes está la computación", explicó Luis al medio Soy Puerto Montt,

En ese aspecto, asegura que "como persona me sentí un poco al margen de no utilizar esta nueva herramienta. Como profesor, hoy en día, existen pizarrones digitales y me gustaría conocerlos y aprender a manejarlos. Por tanto, quise ponerme al día antes de morirme, por lo menos morir estando inmerso en el mundo actual".

La relación con sus compañeros

Acerca de la relación con sus compañeros, manifestó que se lleva "bastante bien", independientes de las dificultades propias de la edad.

"Tengo hipoacusia, problemas con la vista y por eso debo sentarme adelante. Pero al ingresar y salir de la sala de clases hablamos y nos saludamos de manera bien cordial", expresó.

"Parece que les causa curiosidad que haya un viejito como yo estudiando esta carrera. Los profesores también se sorprenden, ya que todos ellos son menores que yo. Sin embargo, todos quieren ayudarme", finalizó.