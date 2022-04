"Debilidad de anuncios obliga a apurarlo": Parlamentarios confirman apoyo al quinto retiro pese a medidas del Gobierno

07 abr. 2022 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que este jueves el Gobierno diera a conocer las medidas económicas que busca implementar para enfrentar la crisis, algunos parlamentarios salieron aclarar que esto no impide que se vote a favor del proyecto del quinto retiro de los fondos de pensiones.

Mientras que algunos legisladores consideraron que el plan del Ejecutivo no es suficiente, otros señalaron que la posible nueva extracción de los ahorros y las medidas anunciadas van por caminos diferentes.

"La debilidad de los anuncios obliga a apurar el trámite"

El diputado Jorge Durán (RN) manifestó que "los anuncios del Presidente no son una inyección directa o transferencias de plata a las familias chilenas. No hacen nada para reducir el precio de los alimentos o eliminar el IVA. Son insuficientes y no logran conectar con la necesidad de aprobar nuevos retiros de fondos previsionales".

"La debilidad de estos anuncios obliga a apurar el trámite del retiro del 100% de los fondos de ahorros previsionales", sostuvo.

"Me parecen insuficientes"

Por su parte, Andrés Celis (RN) indicó que el anuncio "me parece insuficiente. Creo que el actual Gobierno se está confundiendo en cuanto a que gobernar Chile no es lo mismo que estar en un centro de alumnos o en una federación de estudiantes".

"Espero que la ayuda sea más robusta, sea mayor. En todo caso, por supuesto que voy a apoyar, porque es una ayuda para las familias", aclaró.

Sin embargo, Celis se mostró en contra de una nueva extracción, asegurando: "Si es que el quinto retiro no se llega a aprobar en la Sala de la Cámara de Diputados, nosotros vamos a ser los que vamos a mantener o evitar la renuncia del ministro Marcel, porque la inmensa mayoría de la izquierda y de la centroizquierda va a apoyar el quinto retiro. Porque espero que si se llegase aprobar, el ministro Marcel dé un paso al costado.

"Son cosas distintas"

El diputado Alexis Sepúlveda (PR) expresó: "valoramos los anuncios, creemos que van en la ruta correcta. Se hace cargo no solamente de aspectos propios de la economía, sino que también de aspectos sociales que nos están golpeando".

De todos modos, consideró que se debió poner más recursos en subsidios habitacionales y que faltó potenciar los cultivos tradicionales del país.

Sobre si las medidas evitarán un nuevo retiro, respondió: "Son dos cosas distintas, sin duda. Este plan tiene que ver con la reactivación económica... No compite este paquete de medidas con la postura que hemos presentado algunos parlamentarios con respecto al quinto retiro".

"Más allá de los anuncios, siento que la situación va a ir empeorando sustancialmente. Siento que estas medidas no van a lograr impactar del todo en el bolsillo de las familias", aseguró.

"Necesitamos de forma urgente conversar el quinto retiro"

La senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) señaló que valoran "el anuncio que ha entregado el Gobierno, en relación a varios instrumentos para ayudar hoy día a las familias y a las pymes. Sin duda es importante el aumento del salario mínimo a $400 mil este año, los apoyo del IFE laboral, esta reinversión que se va a hacer en la pequeña y mediana empresa, los apoyos también al sector agrícola".

"Vamos a estar ahí con nuestro voto favorable con todo lo que significa apoyo para la familia, para las personas y para las pequeñas y medianas empresas. Pero al mismo tiempo, hoy día necesitamos en forma urgente revisar y dialogar y sentarnos a conversar en relación al quinto retiro", indicó.

"De la misma forma, pensar también qué es lo que va a ocurrir con un sector tan importante como son los pensionados de rentas vitalicias. Vamos a estar ahí. Somos autores del primer y tercer retiro, creemos que es posible hacer un quinto retiro, pero con un nivel de diálogo, de entendimiento con el Gobierno", concluyó.

