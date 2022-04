Diputado Naranjo y propuesta de un nuevo IFE: "Me parecería oportuno pensar en un bono de invierno"

07 abr. 2022 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

El diputado socialista Jaime Naranjo se refirió a su propuesta de implementar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los meses de invierno, dirigido a sectores afectados por el desempleo, y que podría servir como alternativa al quinto retiro.

¿Qué dijo?

"Yo he estado planteando hace muchos días que me parecería oportuno pensar en un bono de invierno o un IFE de invierno, cómo quieran llamarle", señaló el parlamentario a Meganoticias Conecta, en contraposición a un IFE Laboral que, de acuerdo a sus palabras, no lograría satisfacer las distintas realidades de cada región del país.

El diputado indicó que con un nuevo IFE se podría "abordar la situación de aquellas personas que, aunque usted genere mecanismos de estimulo al empleo, por la estructura productiva que tienen esas regiones, no va a ser posible", aseguró.

"Entonces, claro, podría ser que en esas regiones se impulsen programas de construcción de viviendas más intensivo, y ahí usted abordar el problema de empleo", aclaró.

"Por eso yo insisto, ante un país que es heterogéneo de norte a sur, no implementos medidas homogéneas", sentenció.

IFE Laboral

Al ser consultado sobre las intenciones del Gobierno de extender las postulaciones al IFE Laboral hasta septiembre de este año, Naranjo fue enfático en cuestionar esta medida.

"De la sexta región a la novena y la décima, son regiones cuya actividad principal es la agricultura. Entonces, ¿qué empleo a través de un IFE Laboral puede generar usted si la estructura productiva en estos meses de otoño e invierno no puede generar fuentes de empleo?", declaró el diputado.

"Un IFE Laboral no resuelve el problema de trabajo o de oportunidades laborales", sostuvo.

