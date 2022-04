"Le pago a alguien para que viva en mi casa": Acusan haber sido estafados por prestamistas que se adueñaron de sus casas

07 abr. 2022 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

En los años 90, la empresa Eurolatina estafó a decenas de personas al ofrecer préstamos a personas de escasos recursos, utilizando como "aval" sus casas. Sin embargo, si se atrasaban con el pago de las cuotas, estas nunca eran devueltas. Esa causa estuvo 16 años en tribunales y ahora, actualmente, la empresa "Acción Legal" de los hermanos Mohana, tiene el mismo modus operandi.

¿Qué se sabe de la estafa?

Según la Policía de Investigaciones (PDI) habría al menos cinco personas víctimas de usura y las propiedades "tomadas" por estos estafadores, alcanzarían el valor comercial de más de mil millones de pesos. Ya son cuatro años de investigación, donde las víctimas perdieron por completo sus casas.

Marcelo Barrios, abogado querellante de las víctimas, indica que "los delitos que se investigan son los de estafas reiteradas, el delito de usura y probablemente podría surgir un delito ya sea de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la profesión, entre otros".

La necesidad

Quienes requerían estos préstamos de dinero, eran personas que se les fue negado en un banco y que precisaban de ciertos montos para llevar a cabo negocios o cubrir necesidades del momento. Al verse en aprietos, optaban por la "ilegalidad" de estos prestamistas.

El dinero era entregado una vez firmaban el contrato, cediendo una propiedad al prestamista con el compromiso de que, al cumplir la deuda, se le devolvía a la persona. Sin embargo, eso nunca pasaba y al atrasarse, prontamente venía la orden de desalojo. Pese a que la gente se ponía al día, pasaban a pagar un "arriendo" de lo que alguna vez les perteneció.

"Me sacaron de mi propiedad"

Ese fue el caso de Víctor Lobos, quien entregó más de 30 millones de pesos a los hermanos Mohana cuando pretendía recuperar su casa. Una vez en la notaría, se dio cuenta de que uno de que Rodrigo Mohana le había pasado la casa a su hermano.

La casa de Víctor está ubicada en Paine, una enorme parcela que, actualmente, está deshabitada. Por necesidad es que les pidió dinero prestado para iniciar su emprendimiento. No obstante, aquello no saldría como esperaba.

"Con el que yo hice el depósito, salía como dueño de la propiedad. Todo el sacrificio de tu vida, le pertenece a una persona que nunca has visto", lamenta Lobos y que siguió pagando las cuotas engañado. Cuando saldó la cuota, se llevó la gran sorpresa.

"Yo me enteré cuando fui a dejar el dinero para que me reversaran mi propiedad. Ahí recién me enteré de que hacía harto tiempo de que ellos habían hecho todo ese juego. O sea, yo seguí pagándole a alguien que no existía", señala.

"Necesitaba la plata"

Cynthia Cáceres es otra de las víctimas de los hermanos Mohana. Ella perdió su casa en Villa Alemana en el 2015 y para la actualidad, solo es un terreno; con el paso de los años arrasaron con todo lo que fue una cocina, un quincho, plantas y árboles.

Ella pidió un préstamo para invertir en un bus interurbano para que lo pudiera manejar su padre y su expareja. Cerca de ocho millones pidió y ya que ningún banco le aprobó, optó por "Acción Legal". Pese a que propuso su vehículo, ellos insistieron en su casa, lo cual ella aceptó.

"Eran 13 cuotas. Eran 13 meses de 980 mil pesos y alcancé a pagar 8 meses y medio. ¿Por qué? Porque después nos bajaron las cuotas cuando se enfermó mi pareja de cáncer. Nos bajaron las cuotas a 500 mil pesos. De esas, alcancé a pagar como dos", cuenta Cáceres.

Pero, los problemas empezarían cuando se atrasó en las cuotas. Ahí se dio cuenta de que su casa ya no estaba a su nombre, caso similar al de José Ramírez y Andrea Fuentealba, quienes pidieron un préstamo para un tratamiento fertilidad y de vivir en La Florida, acabaron viviendo en Maipú, arrendando.

"¿Cómo yo voy a arrendar algo que es de nosotros? Es como ilógico. Le estoy pagando a alguien por vivir en mi propiedad, por vivir en mi casa. Nunca, en ningún momento, lo que leímos dice que nosotros le vendíamos la casa", acusa Andrea.

Postura de los Mohana

El equipo de reportajes de Meganoticias, contactó al abogado de "Acción Legal" para obtener alguna respuesta o postura al respecto. El abogado, a través de un video, presentó sus declaraciones.

"Esta defensa es muy sólida, por cuanto se sustenta en contratos legítimos, legalmente celebrados. No hay falsedades de ninguna especie, no hay suplantación de personas. Nadie puede alegar el desconocimiento de aquello que estaba firmando", asegura.

Formalización

Este lunes debió haber sido la formalización de los hermanos Rodrigo y Eduardo Mohana Lacamara, por los delitos de estafa y usura, ambos en calidad de reiterados. Sin embargo, ninguno compareció ante el tribunal.

Según el abogado querellante, Marcelo Barrios, "es habitual que no se presenten. Ahora, lo que sorprende es que si yo tengo un abogado contratado previamente es porque, además, voy a estar al tanto de todas las actuaciones o resoluciones del tribunal, por lo tanto, a mi entender, no había forma de que ellos no supieran que esta audiencia estaba fijada".

En tanto, se programó para el próximo 9 de mayo a las 9 de la mañana la nueva audiencia que pretende formalizar a los cabecillas de "Acción Legal".