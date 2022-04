Falsas reservas y viajes nunca realizados: Edestinos, la agencia de viajes falsa que ha estafado a cientos de clientes

Edestinos es una agencia de viajes que opera en Internet y que ni siquiera tiene una oficina física. Su call center no funciona y en caso de algún reclamo, el consumidor debe llenar un "formulario", el cual, con mucha suerte, será respondido. Esta agencia ha estafado a cientos de posibles viajeros, quienes han perdido su dinero y sin la posibilidad de la devolución del mismo.

"Nunca figuré como pasajero"

Ese fue el caso de Felipe Meneses. Lleva cinco años de relación con Isabella, quien es de Brasil, y constantemente viajan para poder verse. Uno de sus deseos como pareja era conocer la carretera austral y la Laguna San Rafael. Para ello, compraron pasajes por Edestinos, sin saber lo que sucedería.

Tenían pasajes para el 1 de noviembre del 2021, sin embargo, por un problema con el pase de movilidad de su novia, Felipe optó por retrasar el viaje hasta el 3 de ese mismo mes. Pero, al momento de hacer el cambio, fue hasta la oficina de Latam, donde descubrió que nunca hubo una reserva a su nombre.

"Voy el 30 a las oficinas de Latam. Voy a un mall para cambiar el pasaje y mi sorpresa fue que nunca figuré como pasajero", señala Felipe. Nunca existió un código de reserva, ni mucho menos pasajes. Pero, como no se había hecho el cobro todavía, compró pasajes con la aerolínea.

Con ello, realizaron su viaje. Lamentablemente, el 5 de noviembre, vendría la pesadilla: le habían hecho el cobro de los pasajes fantasmas que compró con Edestinos. Intentó llamar al call center, pero nada. Llenó un formulario y lo mismo. Apenas dos meses después le respondieron, diciéndole que "verían" el caso.

"Vigilia de reclamos"

Miguel Ángel Arias vivió una situación similar. Siempre voló por Latam, por lo que al buscar en Google un viaje, no dudó en esta agencia. Los logos, los colores; todo parecía confiable. Pero, estaba lejos de la realidad.

Buscando pasajes para Medellín, Colombia, que es donde vive su hijo, compró en esta agencia. Sin embargo, pese a que le llegó el supuesto código de reserva, aquello no era real. En una oficina de Latam le dieron la gran noticia y aunque intentó reclamar, no funcionó.

"Empezó esta vigilia de reclamos, correos, busqué un call center, no encontré a quién llamar, nadie, hice un formulario, todo y no pasó nada", lamenta la víctima de estafa.

La familia de William Said también fueron víctimas de estafa. En un viaje familiar a Argentina, compraron boletos por Edestinos y posteriormente les cancelaron por la pandemia los pasajes. Por ello es que llamaron y lo mismo: los códigos nunca fueron reales.

Investigación

Desde el 2020 a la fecha en reclamos.cl existen más de 400 denuncias contra la agencia. La cuestionada agencia de viajes en su página asegura tener 15 años de experiencia, presencia en 50 países y convenios directos con 950 aerolíneas y un millón 300 mil hoteles alrededor del mundo. El problema es que su casa matriz está en Polonia y no hay referencia de ninguna oficina física en algún otro país.

La periodista Alba Ñaupas trabaja para un medio peruano y decidió seguirles la pista. Ahí dio cuenta de que era una empresa que se dedicaba a estafar consumidores a nivel latinoamericano.

"Empiezo a indagar y me doy cuenta en redes sociales que había muchísima gente estafada. No es un caso particular, es algo que está afectando a muchos", señala la profesional.

El Sernac ha recibido cerca de 345 denuncias contra esta misma agencia. Miguel Ángel fue uno de los que reclamó y le dijeron que nada se podía hacer. Así lo afirma Felipe Bravo, profesor de Derecho, señalando que, como también sucede en el extranjero, se hace compleja una solución: "Eso es lo que hace que en la práctica sea muy difícil de devolución de dinero o persecución ante algún delito en el extranjero, porque es complicado aplicar la ley chilena fuera del territorio".

Sin embargo, el Comisario Javier Rodríguez, de la brigada de Cibercrimen de la PDI, indica que, ante estos casos, es necesario dar aviso a la policía para actuar oportunamente.

"Lo primero es poner la denuncia respetiva, porque necesitamos tener el conocimiento de qué empresa está haciendo esta acción para tomar las medidas necesarias y para poder realizar las acciones policiales para detener estas situaciones", sugiere.