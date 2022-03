Diputado Naranjo propone impulsar nuevamente el IFE: "Espero que este gobierno no cometa el mismo error que el anterior"

En el marco del pronto anuncio que hará el Gobierno sobre las nuevas ayudas estatales, varios parlamentarios han solicitado la inclusión de diversos beneficios en este plan de máximos comunes.

En este sentido, el diputado socialista Jaime Naranjo señaló en Mega Plus que "conversamos el otro día con el Ministro de Hacienda (...) él planteó una serie de propuestas que en los próximos días se irán a dar a conocer, que apuntan principalmente a apoyar a los sectores productivos más pequeños".

En paralelo, sostuvo que "el Ejecutivo plantea la mejora del salario mínimo, con un subsidio, por cierto, para las pequeñas empresas que no están en condiciones de poder pagar esta aumento del salario mínimo con las crisis que viven".

Nuevo IFE

Sin embargo, Naranjo reveló que "he sido partidario y se lo he hecho saber a las autoridades de Gobierno, de que no debiéramos descartar impulsar nuevamente el IFE".

"A lo mejor no hacer un IFE tan universal, como lo hubo el año anterior, pero sí uno mucho más focalizado y que pueda ir en ayuda de esas familias", agregó.

Ayudas podrían no ser tan amplias

En esta línea, el legislador señaló que tiene la impresión de que las ayudas que anunciará el Gobierno no serán "tan amplias como uno esperaría, y ahí no descartaría plantearse el IFE como una posibilidad".

"Creo que a este Gobierno del Presidente Boric no puede ocurrirle lo que le pasó al del Presidente Piñera, que llegó tarde y de manera insuficiente con las ayudas económicas, lo que hizo abrir la posibilidad de pensarse en los retiros de la AFP. Este Gobierno no puede caer en el mismo error", expuso.

Respecto a los sectores donde debiera ir destinada la ayuda estatal, Naranjo señaló que "yo creo que aquí hay que entregarle un recurso importante de apoyo principalmente a los sectores productivos pequeños, por otro lado, también a sectores de clase media que necesitan enfrentar sus deudas hipotecarias, de salud; como también abordar la situación de mujeres que son jefas de hogar".

"Que no cometa el error del gobierno anterior"

Consultado por los proyectos de quinto retiro de fondos, el diputado reiteró que "espero que este Gobierno no cometa el error del anterior, que partió entregando un bono de $50 mil y establecer el IFE costó mucho".

"En el caso del quinto retiro, yo creo que la situación es bastante distinta, si uno analiza y observa, quiénes hoy día tienen recursos en la AFP, prácticamente los sectores más vulnerables ya retiraron toda la plata que podían retirar, por consiguiente cualquier nuevo retiro va a favorecer a los sectores más de clase media", expuso.

En este sentido, agregó que "por eso es que creo que hay que ir en apoyo, justamente de esos sectores también y no olvidarse de ellos, porque si no ocurre aquello, claramente la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de la AFP sería muy posible".

