Diputados RN insisten en un retiro del 100% de los ahorros: "Chile necesita urgente una reforma de pensiones"

¿Qué pasó?

Pese a que el gobierno anunció un paquete de ayudas económicas, diputados de Renovación Nacional insisten en el proyecto del quinto retiro que implica el 100% de los ahorros previsionales, apelando a que en Chile se necesita una reforma "urgente" de las pensiones.

Esas fueron las declaraciones del diputado Jorge Durán, quien dijo que "los ahorros son de los chilenos y no de las AFP, ni de los políticos. Por años los empresarios se han enriquecido usando estos recursos y las personas mirando cómo aumentan sus pérdidas. Chile necesita urgente una reforma de pensiones que asegure que esto no se repetirá nunca más".

Si bien esta iniciativa es parte de los siete proyectos que se han presentado en el Congreso, la ciudadanía cree que no sería una buena idea y que incluso sería "irresponsable".

"Creo que no es bueno retirar el 100%, es exagerado, no es necesario" y que "es irresponsable retirar todos los fondos de la AFP, porque van a afectar las pensiones", fueron parte de las opiniones recogidas por Meganoticias.

"Es catastrófico"

Para los expertos, pensar en un retiro del 100% de los ahorros podría ser sumamente perjudicial para la economía, más cuando la inflación que actualmente se experimenta es a causa de los anteriores retiros.

"A mí no me cabe duda que es catastrófico en el corto y en el largo plazo, porque los precios de los bienes y servicios que consumimos habitualmente suben, dado que habrá más capacidad para comprar, y la oferta no reacciona con la velocidad que podría atender a este requerimiento", indicó Nicolás Stark, académico de la Universidad Finis Terrae.

Desde el gobierno siguen trabajando en un paquete de ayudas económicas para la ciudadanía y trabajadores. Sin embargo, fue el mismo ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien negó que esto fuese para "frenar" un quinto retiro.

"El objetivo del gobierno, en tema de recuperación, no es parar un retiro, es apoyar a la ciudadanía, a los sectores y trabajadores que han quedado rezagados", dijo.

Iniciativa rechazada en la convención

"Con mi plata no" fue la propuesta más votada por la gente en la convención constitucional y, sin embargo, fue rechazada por la comisión de Derechos Fundamentales. Esta iniciativa tenía como objetivo proteger la propiedad de los ahorros de los trabajadores.

Francisco Orrego, vocero del movimiento, lamentó este hecho: "La convención hoy día nos acaba de pegar un portazo, fuimos la iniciativa más votada a lo largo y ancho de nuestro país porque le hicimos sentido a la gente, a los trabajadores".

Agregó que "no están escuchando a la ciudadanía y eso es muy grave. Se abre paso a una eventual estatización o nacionalización de los fondos de pensiones y tenemos que estar muy alertos".

