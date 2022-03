Mujer busca recuperar libreta de ahorro perdida hace 50 años para tener su casa propia

En medio de la incertidumbre respecto a si el Estado le pagará o no a Exequiel Hinojosa el dinero reajustado de la libreta de ahorro de su padre, son varios los chilenos que se encuentran en la misma situación.

Una de ellos es Myriam Leal Vogel, quien también ahorró cerca de la fecha en que lo hizo el padre de Exequiel, por el año 1970, cuando abrió una libreta para la vivienda en la ya extinta asociación de Ahorro y Préstamo Ahorromet.

¿Qué dijo Myriam?

"Eso quise hacer, ir juntando plata para comprar una casa. No me gustaban los créditos. A nosotros nos enseñaron que las cosas que uno necesita tienen que ver con el bolsillo. Si tengo que comprar huevos, tengo que ver si tengo plata. Si no tengo, no los necesito", señala Leal a LUN.

En paralelo, relata que tras abrir la mencionada libreta, fueron cerca de dos años los que alcanzó a ahorrar dinero en ella.

Sin embargo, durante un cambio de casa a Punta Arenas, en marzo de 1973, Myriam perdió el rastro de su libreta.

Consulta a la Contraloría

Debido a lo anterior, y teniendo en cuenta que podría tener derecho a recuperar ese dinero, la mujer comenzó a averiguar respecto a cómo poder acceder al contenido de dicha cuenta en la actualidad.

Es por lo anterior que realizó una consulta formal a la Contraloría General de la República en el año 2015, desde donde le respondieron que para ello era necesario un "acto administrativo".

En concreto, necesita que el Ministerio de Hacienda le presente al respectivo Presidente de la República un balance de todo el dinero que quedó en el Sistema de Ahorro y Préstamo que quedó en manos del Estado, lo cual aún no se realiza por parte de la mentada cartera.

"No he podido darme ese gusto"

"Ya voy a cumplir 70 años y sería rico poder decir qué quiero hacer en una esquina, qué quiero poner en una muralla. No he podido darme ese gusto todavía", señala la mujer, quien vive actualmente con su hija.

En esta línea, agrega que se conformaría con que le alcanzara para un terreno. "Me hago una casa con un container y se acabó", finaliza.