Encuesta Cadem: Gabriel Boric debuta con un 50% de aprobación en su primera semana como Presidente

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 20 de marzo, que reveló que el Presidente Gabriel Boric debutó en el Gobierno con un 50% de aprobación.

Ante la pregunta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?", un 50% de los encuestados aseguró que "Aprueba".

En contrapartida, un 20% desaprueba la forma en que el Mandatario está conduciendo su Gobierno, el que comenzó el pasado 11 de marzo. Mientras tanto, un 6% no aprueba ni desaprueba y un 24% no sabe o no respondió a la interrogante.

Detalles de la aprobación

Este nivel de adhesión a la gestión del Presidente tiene más apoyo en las mujeres (52%) que entre los hombres (47%), como también es mayor entre los más jóvenes (67%) que entre las personas mayores de 55 años (35%).

También la aprobación del Mandatario es más alta en Santiago (55%) que en regiones (46%).

Comparación con otros Gobiernos

Cadem, además, comparó este nivel de aprobación de Boric con la obtenida con los mandatos anteriores en su primera medición, siendo la más baja entre los cuatro últimos Gobiernos, aunque también es la de menor desaprobación.

Así, Sebastián Piñera llegó al 52% en su primera gestión (según la encuesta de Segegob), misma cifra que obtuvo Michelle Bachelet en 2014. En tanto, el propio Piñera alcanzó 51% en 2018.

Encuesta

La encuesta se realizó de manera telefónica entre el miércoles 16 y el viernes 18 de marzo de 2022, a 702 personas mayores de 18 años, residentes en 182 comunas de las 16 regiones de Chile, con un margen de error de 3,7 puntos porcentuales y una confianza del 95%.

