Hombre denuncia que fue apuñalado por chofer de aplicación: "Afortunadamente las heridas no fueron en órganos vitales"

Una grave denuncia realiza Felipe Ramírez, quien señala haber sido apuñalado en tres oportunidades por parte de un chofer de una aplicación de transporte.

Según la víctima, el hecho tuvo lugar durante la madrugada del pasado domingo 6 de marzo, cuando el conductor de la aplicación Beat que lo transportaba, le comenzó a exigir el pago en efectivo, tras enterarse de que este había sido realizado mediante tarjeta de crédito.

A casi 10 días de lo ocurrido, Ramírez conversó con Mucho Gusto, relatando cómo ha sido su recuperación.

¿Qué dijo la víctima?

"Estoy mejor, afortunadamente las heridas no fueron en órganos vitales ni alguna arteria. Pude escapar, así que ya estoy recuperándome, me saqué hace poquito los puntos", expresó.

Respecto a cómo ocurrió el hecho, el denunciante señaló que "por lo general siempre utilizo todas las aplicaciones, pero en este caso utilicé Beat y cuando yo pido el vehículo, el primer contacto que yo tengo es con el chofer cuando él me hace el llamado telefónico y me dice que está en la esquina de Portugal con Av. Matta".

"Yo lo veo, veo en la aplicación que es un auto azul, que son las cosas básicas que uno mira, el último número de la patente. Abro la puerta, me saluda y me siento, y acá hay un tramo de no más de tres cuadras entre Portugal y Lira. Yo me bajé en Lira", agregó.

Pago por adelantado

Tras esto, añadió que el chofer comenzó a preguntarle si portaba dinero, que necesitaba el efectivo y que además este debía ser pagado antes, ante lo cual, Felipe le explicó que el viaje ya estaba pagado con su tarjeta.

Fue ahí cuando el conductor le dijo: "Es que no me sirve, porque a mí la tarjeta no me llega, no son mis datos, le llega a otra persona, y le dije 'ese no es problema mío'... en Lira, dije que algo malo iba a pasar, y el tipo para en un semáforo y le dije 'me bajo acá, cancela el viaje'".

"Cierro la puerta, camino hacia Portugal y se me tira directo y me dice, 'a donde vas mama huevo' y saca el arma blanca, pero fue un tipo de asalto completamente distinto, uno está acostumbrado a que te muestren en arma, que te digan entrégame todo, como una amenaza, pero no, esto fue directo", agregó.

Tras correr del lugar, mientras era perseguido por el agresor, Felipe se devolvió para tomar las fotografías del vehículo y realizar la denuncia.

"Intentó botarme"

"Dejó el auto botado, y me siguió, intentó botarme", contó Felipe. Consultado sobre si sintió que su agresor quería matarlo, la víctima respondió con un rotundó "sí"

Posteriormente, Felipe relata que cuando el tipo se va, "ahí recién, después de la adrenalina, siento que estoy empapado en hartas zonas del cuerpo con sangre, y empiezo a llamar a Carabineros para que me consigan una ambulancia".

¿Qué dijeron desde la empresa?

Desde la empresa, en tanto, señalaron que “rechazamos categóricamente hechos de violencia... Desde que recibimos la alerta y siguiendo el protocolo de seguridad, bloqueamos inmediatamente al usuario conductor y nos contactamos con el afectado para entregarle el soporte necesario junto a información requerida para la denuncia”.

“Actualmente, estamos a disposición de las autoridades correspondientes, para colaborar con todo tipo de antecedentes y entregar la información necesaria que permita esclarecer lo sucedido. Seguiremos en contacto con el usuario pasajero conforme avance el caso”, añadieron desde la empresa de transporte.

