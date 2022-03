¿Qué pasó?

El convencional constituyente Marcos Barraza (PC), exministro del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, denunció este lunes, a través de sus redes sociales, que fue víctima de una agresión mientras se desplazaba por las afueras de la sede de la Convención Constitucional.

¿Qué denunció?

Fue en su cuenta de Twitter donde el exsecretario de Estado escribió que "hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha. Los que profesan la intolerancia y el odio".

"Esto no me amedrenta, al contrario, me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos", añadió la autoridad.

La agresión

En el video que acompaña la denuncia, de 42 segundos de duración, se ve a Barraza caminando por la calle Compañía de Jesús, frente al Palacio de los Tribunales de Justicia de Santiago, momento en que una mujer intenta ahorcarlo en dos oportunidades con una bandera chilena.

En la primera de ellas, el exministro le solicita detenerse, sin embargo, la mujer sonríe, lo insulta y lo persigue para nuevamente cubrir su cabeza con la bandera.

Luego de eso, la agresora se retira acompañada de dos hombres, momento en que es encarada por un carabinero, quien, pese al delito flagrante, solo le dice que "no puede hacer eso".

Tras el compromiso de la mujer de no volverlo a hacer, ella y sus acompañantes, entre risas, se marchan del lugar.

Sin embargo, la mujer fue posteriormente detenida por personal de la SIP de Carabineros.

El video de la agresión

La publicación del exministro Barraza recibió muestras de apoyo, como de la diputada Emilia Schneider y la constitucional Giovanna Roa, así como cuestionamientos al actuar del carabinero que no detuvo a la mujer.