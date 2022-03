Grandes empresarios no fueron invitados al Cambio de Mando: Reclaman por ausencia de Juan Sutil

A partir de las 12:00 horas de este viernes 11 de marzo inicia el Cambio de Mando 2022, ceremonia en que el Presidente Gabriel Boric recibe la banda presidencial por parte de Sebastián Piñera, quien termina su administración después de cuatro años.

Momento histórico que no será presenciado por los principales empresarios del país, gremio que no fue invitado a la jornada, por lo que deslizó varias críticas por no estar en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

Entre los ausentes se encuentra Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), tampoco los seis organismos socios de la entidad empresarial.

¿Por qué no habrían sido invitados los empresarios al Cambio de Mando?

Si bien no existe una razón concreta que explique la ausencia, la explicación estaría asociada al aforo que tendrá el Cambio de Mando.

En detalle, en el Salón de Honor solo se permitirán 500 asistentes, cuya cifra se desglosa de la siguiente manera:

155 diputados.

50 senadores.

48 ministros (los de Piñera y los de Boric).

Autoridades internacionales.

Invitados especiales del nuevo Presidente.

Sin embargo, en reemplazo de los grandes empresarios, los que sí fueron convocados fueron los representantes de pequeñas empresas y grupos sociales.

Por ejemplo, será testigo del Cambio de Mando el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marco Rivas; el titular de la Multigremial de Emprendedores, Juan Pablo Swett; y la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Silvia Silva.

Las críticas de los grandes empresarios

Según constata Diario Financiero, un dirigente gremial expresó que "entendemos que hay restricciones, que el aforo es menor, pero debieron invitar a Juan Sutil como representante".

"Se supone que en este gobierno habrá diálogo con los actores, ¿pero qué diálogo puede haber si en un evento tan importante como este nos dejan fuera?", declaró.

