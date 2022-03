Cecilia Navarro Luke, primera mujer edecán de Chile: "No hay límites para demostrar nuestras capacidades"

¿Qué pasó?

Ad portas de asumir el Gobierno este viernes 11 de marzo, el presidente electo, Gabriel Boric, oficializó este lunes quienes serán sus edecanes militares y de Carabineros.

Y entre los designados destaca Cecilia Navarro Luke, teniente coronel de Carabineros que será la primera mujer en la historia en ocupar el cargo.

"No hay función que una mujer carabinera no pueda cumplir"

Tras la ceremonia de oficialización, Navarro Luke expresó su sentir por su nuevo rol histórico. "Siento orgullo por la confianza depositada, tanto por mi institución como por el Presidente (electo) Gabriel Boric", comentó la teniente coronel, en dichos recogidos por Emol.

"Con esta designación, como edecán, represento también a las miles de carabineras a lo largo de todo nuestro país. Es una gran responsabilidad, que asumo con el profesionalismo y compromiso que requiere", indicó.

Finalmente, Navarro Luke estimó que "no hay función que una mujer Carabinera no pueda cumplir y es, sin duda, un paso importante en el desarrollo de nuestra carrera", haciendo hincapié en su deseo de que "hoy todas las niñas, las jóvenes y todas las mujeres veamos que no hay límites para demostrar nuestras capacidades".

La designación

De esta forma, el futuro mandatario realizó un nuevo gesto en materia de equidad de género, sumándose a la decisión de incluir al Ministerio de la Mujer en el comité político en reemplazo de la cartera de Desarrollo Social.

La próxima ministra de Defensa, Maya Fernández, aseguró que "es muy bueno que las mujeres vayamos ocupando todos los espacios como corresponde en una sociedad. Es relevante como señal que sea la primera edecana y previo al 8 de marzo".

A la uniformada se sumarán el capitán de fragata Patricio Acevedo como edecán naval; el coronel Iván Labra Salazar como edecán militar y el comandante Jaime Muena San Martín como representante de la Fuerza Aérea.

