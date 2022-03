Joven excampeón de boxeo lleva más de 20 días desaparecido en Iquique: Familia pide intensificar la búsqueda

¿Qué pasó?

El excampeón juvenil chileno de boxeo, Arturo Marambio Morales, se encuentra desaparecido hace más de 20 días en la región de Tarapacá, luego que su familia le perdiera el rastro el pasado sábado 12 de febrero.

Marambio, de 28 años, trabaja como vendedor ambulante en las comunas de Iquique y Alto Hospicio y se movilizaba en un automóvil Mazda Verisa, color gris, el que fue encontrado desmantelado en el pueblo de La Tirana.

Debido a esta situación, sus familiares piden a las autoridades policiales y a la Fiscalía intensificar la búsqueda y agilizar las investigaciones del caso.

El relato de la familia

Tania Marambio, hermana del joven extraviado, relató a SoyIquique.cl, que su hermano "vivía con una tía en el sector El Boro en Alto Hospicio. Él siempre salía, pero no tardaba tanto tiempo, siempre volvía a casa, pero esta vez ya no había llamadas. Es raro porque ya no se conectaba, no había rastros de llamadas, él siempre estaba conectado con su familia, con su polola".

"Nunca se había desaparecido así. Mi hermano siempre se comunicaba con nosotros, llamaba a mi mamá, ya casi un mes y no sabemos nada de él", remarcó.

"Hay un video del vehículo que se dio a conocer por redes sociales, reconocimos que era el auto de mi hermano y entonces, por la desesperación, acudimos a hacer la denuncia ante Carabineros", añadió la mujer.

Finalmente, Marambio criticó a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI), porque "se han demorado en hacernos preguntas sobre la desaparición de mi hermano, por eso es que nosotros hemos ido a las radios y diarios".

Tras recibir la denuncia por presunta desgracia el pasado 24 de febrero, interpuesta por el padre del joven, la Fiscalía ordenó a la Brigada de Homicidios de la PDI llevar adelante esta indagatoria.