Aprueban proyecto que permite renuncia de Rojas Vade, pero sin mecanismo de reemplazo: Pasa a la Cámara de Diputados

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Senado aprobó el proyecto que permite oficializar la renuncia de Rodrigo Rojas Vade, convencional del Distrito 13, que mintió respecto a su diagnóstico médico.

De este modo la Cámara Alta despachó la iniciativa a segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputadas y Diputados, pero sin incluir un mecanismo de reemplazo para el constituyente, luego de que no se lograra un acuerdo respecto al tema.

APROBADO✅| Sala del Senado despachó proyecto de reforma constitucional que regula la vacancia de convencionales constituyentes independientes y establece renuncia en casos graves.



La iniciativa pasa a segundo trámite constitucional a la @camara_cl.

▶https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/rHQjvKd6cv — Senado Chile (@Senado_Chile) March 2, 2022

¿Qué se rechazó?

La normativa permitirá que los convencionales puedan renunciar a sus cargos ante hechos que afecten su desempeño o que pongan en riesgo el funcionamiento del organismo.

El Senado rechazó la propuesta del proyecto que indicaba que en el caso de que quedara una vacante en los cargos de los constituyentes participantes en las listas electorales conformadas por independientes, el cargo fuera tomado por la persona del mismo sexo que le siga en la votación.

Además, el mecanismo precisaba que de no existir aquella condición, se iba a otorgar la vacante a la persona con más votación luego del convencional que renunciase al cargo. De tener el mismo número de votos, se iba a tener que decidir por sorteo de acuerdo al inciso final del artículo 121 del DFL N° 2 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

"No va a estar el reemplazo"

El senador Carlos Bianchi, uno de los impulsores de la iniciativa, manifestó que "más allá de que uno pueda tener un juicio muy contrario a la acción que tuvo este señor constituyente, Rojas Vade, que es repudiable todo lo que hizo, tenemos que regirnos por lo legal, y lo legal indica es que ellos fueron electos dentro de una lista, y al tener esa condición tienen las mismas obligaciones y consecuencias que estar dentro de un partido político".

"Lo que ha hecho hoy día el Senado es no dar cumplimiento a eso, y, por lo tanto, no va a estar el reemplazo", agregó.

"Ahora se va a la Cámara, me imagino será sesionado mañana, y si es que ahí no hay innovación va a ser ley la próxima semana. Ahora, si en la Cámara hay una corrección y se busca en contra un acuerdo para un reemplazo para no generar un mayor conflicto, esto sería un tercer trámite a una Comisión Mixta, y demoraría una semana más esta tramitación", explicó.

