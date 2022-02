Rodrigo Sepúlveda por invasión rusa a Ucrania: "Qué estúpidos son aquellos que toman decisiones sentados en un sillón"

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda se refirió al conflicto armado entre Ucrania y Rusia que ya lleva tres días y ha dejado un saldo de cientos de heridos, mientras que miles de personas han intentado huir.

¿Qué dijo?

Al inicio del noticiero, el periodista manifestó en su editorial: "Nunca pensé, y se los digo con toda claridad, que me iba a parar acá un día sábado o domingo a las 08:00 y 08:30 de la mañana a hablar de guerra. Nunca lo pensé porque para mí era algo que después de la Segunda Guerra Mundial había quedado en el pasado".

"A mí me ha golpeado mucho la guerra que no se ve, me ha golpeado y me ha quebrado el alma, imágenes que me llevan a pensar qué estúpidos son aquellos que toman decisiones sentados en un sillón, aquellos que se sienten con el poder de hacer lo que quieren, aquellos que sentados frente a un escritorio, frente a su séquito de personas, son capaces de apretar botones y mandar gente a matar. Eso es una guerra", indicó.

Además, señaló que "a mí no me vengan a decir que no hay muertos, que no hay civiles involucrados, por eso lo que más me duele son las víctimas de la guerra. Aquellos que estamos lejanos y aquellos que están en el mismo lugar, que aborrecen la guerra y que quieren la vida, que solo sueñan con vivir en paz. Eso es lo que más me ha roto el corazón".

"A pesar de que se hagan protestas en el Time Square, en Ucrania, en distintos lugares de nuestro país, en San Petersburgo, da lo mismo, porque a los súper híper poderosos les da lo mismo el resto, lo único que les importa a ellos es quedar arriba como líderes y apropiarse de lo que más puedan, como si el territorio ruso no fuera gigante, pero acá lo que importa es bombardear, dañar, herir y matar", planteó.

