Cancillería informa que no hay chilenos fallecidos ni heridos en Ucrania tras ataque militar ruso

¿Qué pasó?

La ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, se refirió a la situación de los chilenos residentes en Ucrania, ante el ataque realizado por Rusia durante este jueves.

La canciller precisó que son más de 50 los compatriotas con los que han tenido contacto.

¿Qué dijo?

"La información que tenemos hasta ahora es que no hay chilenos que estén heridos ni que hayan fallecido, producto de estos actos de agresión que hemos visto durante las últimas horas por parte de Rusia", sostuvo la ministra.

Además, recalcó que: "Ya hace varias semanas estamos en contacto, y hemos pedido a los chilenos que están en Ucrania que se inscriban y tomen contacto con nuestro consulado que está en Polonia".

Trabajo del consulado en Varsovia

"Las recomendaciones que se han otorgado, dado que no tenemos una misión consular ni diplomática en Ucrania, es señalar que se mantengan en lugares seguros y que, si quieren salir, lo pueden hacer actualmente vía terrestre, donde lo más seguro es trasladarse a la frontera con Polonia", detalló.

En ese sentido indicó que "hemos tenido noticias de algunos compatriotas, por ejemplo, que no tienen pasaporte o no los tienen al día. Entonces lo que le hemos pedido al cónsul que tenemos destinado en Varsovia es que se traslade a la frontera y que allí pueda emitir estos pasaportes de emergencias para aquellas personas que no lo tengan a su disposición".

"Estamos trabajando con países amigos y cercanos que tienen representación en Ucrania, para poder trabajar con ellos y salir con nuestros compatriotas por esos medios", afirmó.

Al ser consultada sobre cuáles eran esos países, indicó que son Argentina y Brasil, ya que cuentan con representación en Ucrania.

¿Qué dice el próximo Gobierno?

En tanto, la futura canciller de Gabriel Boric, Antonia Urrejola, señaló que "el Presidente electo se pronunció por redes sociales respecto de su posición, y la posición del futuro Gobierno es condenar la invasión de Rusia en Ucrania, y además hemos manifestado nuestra solidaridad con las víctimas y familiares".

"También manifestar la preocupación de los efectos que cualquier guerra tiene, también para los cientos de miles de víctimas que puede haber. No sólo me refiero a personas inocentes que pueden fallecer, sino lo que implica en términos humanitarios el desplazamiento que implican las guerras", concluyó.

