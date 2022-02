"Me reventó el parabrisas": Taxista que atacó con arma blanca a ciclista en Plaza Italia entrega su versión

¿Qué pasó?

El taxista que agredió con un arma cortopunzante a un ciclista en el sector de Plaza Italia, se refirió a la situación ocurrida el pasado martes y que se viralizó en redes sociales tras ser captada en un video.

Cabe señalar que en los registros también se aprecia que, en un momento, el conductor del automóvil le lanza encima el vehículo al ciclista, que iba circulando por avenida Providencia, en dirección de oriente hacia el poniente.

¿Qué dijo el taxista?

De acuerdo a su declaración, la discusión habría comenzado cerca de avenida Salvador, donde, aparentemente, este ciclista le habría quebrado algunos vidrios a su auto.

Además, aclaró que portaba el arma blanca, ya que en tres ocasiones anteriores había sufrido asaltos, y en estas circunstancias la utilizó para defenderse, según su testimonio.

"Me reventó el parabrisas"

"He recibido amenazas, mi señora también, de muerte. Yo no me quiero justificar como víctima, porque lo que hice yo también es una reacción mala", manifestó.

En ese sentido, explicó que "esto se suscitó a través de que este chiquillo me reventó el parabrisas y más encima me siguió. Cuando llegue a Plaza Italia, este tipo me venía siguiendo de avenida Salvador, no fue un accidente", sostuvo.

"Él pensó que yo a lo mejor le había tirado el vehículo, y me reventó el parabrisas del vehículo y yo trabajo con él. Ahora, en estos momentos, voy a quedar sin pega", agregó.

Investigación

A raíz de la viralización de los videos, Carabineros procedió con los trabajos para dar con la identidad de estas dos personas.

Tras la denuncia por parte del ciclista, se iniciaron las diligencias, encabezadas por el Servicio de Encargo de Búsqueda de Vehículos (SEBV), cuyo personal esta mañana llegó hasta el domicilio del taxista y lo trasladaron hasta un cuartel de la comuna de Independencia para declarar.

Cabe señalar que, hasta el minuto, no se encuentra en calidad de detenido, determinación que deberá ser tomada por el Ministerio Público.

"En estos momentos, el departamento de búsqueda del SEBV se encuentra realizando diversas diligencias, coordinadas con el ente persecutor, con el objetivo de poder establecer la dinámica de los hechos que ocurrieron ayer", detalló el capitán Oscar Yantén, del Departamento de Comunicaciones Sociales.