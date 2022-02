Empresarios de alto patrimonio trasladan sus domicilios al extranjero: Estos son sus países preferidos

¿Qué pasó?

Varios son los empresarios nacionales de alto patrimonio que han trasladado sus activos al extranjero, sin embargo, ahora ellos mismos están abandonando el país por distintos motivos.

Isidoro Quiroga

Uno de ellos es Isidoro Quiroga Moreno, quien vendió parte de sus activos y luego el 18 de junio de 2021 se trasladó junto a su esposa a Londres, sin fecha de regreso. Ahí arrendaron una casa y de a poco fueron llegando sus seis hijos.

El empresario de 70 años participa en los sectores de minería, energía, salud, alimentación, agroindustria y en capital de riesgo en todo el mundo, a través del grupo Benjamín, consignó Diario Financiero.

Si bien sus cercanos señalan que su intención era residir en un país donde se hablara inglés, la justificación del traslado sería económica, ya que al perder la residencia y domicilio en Chile, se “deja de estar afecto a impuestos a tus rentas de fuente extranjera o a potenciales impuestos patrimoniales”, explicó un experto tributario.

En esa línea, en su núcleo precisaron que la decisión de partir “pasa por la certeza jurídica también. Y ya que decidió irse, resulta razonable escoger un lugar que sea tributariamente más eficiente que Chile”.

Gabriel Ruiz-Tagle

Se trata del exaccionista de Blanco y Negro, quien trasladó su residencia a Madrid. Según sus cercanos, Gabriel Ruiz-Tagle, exministro del Deporte del primer gobierno de Sebastián Piñera, aún no concreta el cambio de domicilio tributario y varios de sus hijos también residen en el extranjero.

Cambios antes del 31 de diciembre

Soledad Recabarren, socia de Recabarren y Asociados, indicó que “muchas personas trataron de cambiarse antes del 31 de diciembre para partir un 1 de enero domiciliadas en otro país”.

Además, agregó que “ya no es solo que la gente esté sacando su plata del país”.

Sobre las cifras del Banco Central, que indican que entre fines de 2019 y agosto de 2021 empresas y personas sacaron US$ 25 mil millones, Recabarren manifestó que “ese fue el primer paso. Ahora, ya con los activos en el extranjero, hay empresarios optando por irse ellos mismos de Chile”.

Hernán Büchi

El exministro de Hacienda en la dictadura y director de SQM y Banco de Chile, Hernán Büchi, fue el primero en irse y en 2015 estableció su residencia en la ciudad de Zug, uno de los lugares con tasas impositivas más bajas de Suiza.

En ese tiempo, señaló a la revista Capital sus motivos: “Me voy por la incerteza jurídica. He tenido mucha lealtad a Chile, pero tomé la decisión de centrar mis intereses fuera, principalmente porque cuando veo que las leyes se hacen difíciles de cumplir, porque las cambian o las reinterpretan, porque un día son una cosa y otro día son otra y no hay seguridad jurídica, me siento incómodo y me dan ganas de partir”.

“En la práctica, voy a pagar más impuestos de los que en teoría pago acá. ¿Pero con qué? Con certeza jurídica. Eso me deja tranquilo”, aseguró en dicha oportunidad.

Impuesto a los súper ricos y Nueva Constitución

Cabe señalar que un tema que preocupa a los dueños de grandes patrimonios es el proyecto de impuesto a los súper ricos, impulsado por el futuro gobierno de Gabriel Boric, que busca recaudar 5 puntos del PIB en los próximos 4 años y que se anunciaría en marzo.

Además, existe inquietud por lo que conllevará el contenido de la Nueva Constitución.

Sin embargo, un experto tributario afirmó que “hay gente que se está yendo porque le tiene susto al rumbo del país, la incerteza jurídica, el crecimiento de la delincuencia, pero también porque no está cómoda con que la apunten con el dedo por su capital”, dice un experto tributario”.

Destinos preferidos

Los países más demandados son Uruguay, España, Portugal e Inglaterra, además de Italia, Grecia, Nueva Zelanda y Panamá, por ofrecer regímenes especiales para extranjeros.

“Hay mucha gente que está viendo la posibilidad de irse, y esas partidas se van a ver en los próximos seis meses”, explicaron en el rubro financiero.

Todo sobre Economía