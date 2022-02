Múltiples denuncias contra veterinaria en Puente Alto: Clientes reclaman malos tratos y diagnósticos errados

¿Qué pasó?

Un grupo de personas se reunió la mañana de este sábado en las afueras de la Clínica Veterinaria Civavet, en Puente Alto, para masificar una serie de denuncias contra los encargados del recinto.

Con fotos de sus mascotas ya fallecidas o con ellas en brazos, llegaron al lugar para reclamar una serie de malos diagnósticos que provocaron al fallecimiento o empeoramiento de la salud de los animales.

Gianfranco, uno de los voceros del grupo, relató a Meganoticias Alerta que "yo traje a mi cachorra acá para una atención que necesitaba de urgencia y lo primero que me dicen es que necesita un examen de sangre, una eco y quedar hospitalizada. La doctora la revisó cinco minutos y me dijo 'tienes que hacerlo ya, porque o si no, tu cachorra se muere'".

El afectado añadió que "mi mascota muere, me pongo a buscar opiniones de la clínica y tiene muchísimas opiniones malas. Que son poco profesionales, nunca dan los diagnósticos, nunca entregan los exámenes, nunca dan información oportuna hacia los pacientes".

"Nos pusimos a averiguar y nos llevamos con la sorpresa de que no era uno, ni que eran dos, ni que eran tres, sino que hicimos un Instagram de historias, y ya van alrededor de 100, 120 historias de toda la gente que ha sufrido en esta veterinaria", añadió.

El caso de Donna

Génesis, otra de las voceras del grupo y propietaria de Donna, que falleció en la clínica, comentó que "yo me quedé que a Donna la iban a dar de alta. La madrugada del sábado, la doctora que me recibió me dice que Donna se me murió hace 15 minutos. Llegué acá y nadie me quiso dar explicaciones, nadie le tenía diagnóstico".

La mujer remarcó que cuando asistió al lugar para pedir explicaciones "cerraron la puerta con llave y no me dejaron acercarme a la Donna. Desesperada empiezo a decir que me traigan a la Donna, que me la entreguen y me dicen que tengo que esperar hasta las 09:00, que es un protocolo, que debo pagarles antes y que no me la van a entregar".

En este altercado se generaron incidentes que concluyeron con una discusión y enfrentamientos entre la familia afectada y los profesionales que a esa hora trabajaban en el recinto, lo que quedó registrado en cámaras de seguridad.

Los descargos de la clínica

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la clínica informó que "lamentamos el fallecimiento de la paciente que estuvo en nuestras dependencias, Donna".

El comunicado añade que "la mayoría de los pacientes que vienen a Civavet son pacientes graves, donde muchos llegan al borde de la muerte con diagnósticos de sumo cuidado: los más comunes de ellos son diagnósticos que los tutores jamás han tratado y nos enteramos luego de realizar exámenes para poder corroborarlos".

"Lo que acabamos de mencionar es muy similar a lo que pasó con Donna: dificultad para respirar, masa de gran tamaño en miembro anterior izquierdo, gran cantidad de petequias y hematomas en abdomen. La información que nos entregan los tutores es que la paciente venía con desmayos y la derivaron desde otra clínica por no poseer cupo para hospitalización", añade la declaración.

Sobre el enfrentamiento con la familia tutora de Donna, Civavet sostiene que "todo está en manos de nuestros abogados en conjunto con las denuncias y demandas que se interpusieron por estos motivos. Nos quedamos con el cariño que día a día nos entregan decenas de familias en agradecimiento por el servicio entregado".

https://www.instagram.com/p/CaCvcw0uMxW/