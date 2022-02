"Volvió a mi casa a darme su número": Pasajera denuncia acoso por parte de conductor de aplicación

Una desagradable experiencia fue denunciada en Twitter por la usuaria @ValeLoth. La mujer relató que sufrió acoso de parte de un conductor de la aplicación Uber, luego de tomar un móvil el pasado lunes 14 de febrero, asegurando que el sujeto la intimidó en más de una ocasión en su domicilio.

"El lunes tomé un Uber a mi casa, él es mucho mayor que yo, al bajarme me tomó la mano y me puse nerviosa, me cayó pésimo", comentó la mujer.

Posteriormente, añadió otro hecho que le sucedió con el mismo conductor: "A la medianoche volvió a mi casa a darme su número".

"Ahora lo vi pasar lento mirando mi casa y justo estaba yo ahí, ya no sé qué pensar wn, me cargó todo", agregó.

El lunes tome un Uber a mi casa, el es mucho mayor que yo, al bajarme me tomó la mano y me puse nerviosa me cayó pésimo, a la medianoche volvió a mi casa a darme su número, ahora lo vi pasar lento mirando mi casa y justo estaba yo ahí, ya no se que pensar wn, me cargó todo — Vale de Lothbrok ⚔️ 🌳 (@ValeLoth) February 16, 2022

Este jueves, en tanto, al responderle a otra usuaria de Twitter, señaló que "ayer hablé con Uber y hablé con un carabinero".

Les cuento que obvio ayer hable con Uber y hable con un carabinero, desde ahora no andare sola en ninguna aplicación, no usaré ropa atrevida como me dijeron en un tweet ni seré simpática para no dar señales erroneas🤦‍♀️

Esto pasa seguido a muchas mujeres!, gracias a toditos😔💜 https://t.co/PRIYqI8f4d — Vale de Lothbrok ⚔️ 🌳 (@ValeLoth) February 17, 2022

La respuesta de Uber

Meganoticias se contactó con Uber para dar a conocer el caso y desde la empresa informaron que se realizó una investigación interna y se inhabilitó la cuenta del conductor involucrado. Además, se contactaron con la usuaria a través un equipo especializado para brindarle soporte.

"En Uber somos absolutamente respetuosos del testimonio y valentía de la usuaria al hacer público el relato de su experiencia. Es inaceptable cualquier tipo de acción o situación que atente contra su seguridad e integridad", comentaron desde la empresa.

¿Cómo denunciar?

La empresa trabaja en la iniciativa regional uber.com/fueradejuego, destinada a la comunidad de socios/as conductores y usuarios/as para sensibilizar y prevenir conductas inapropiadas, que no son toleradas en la aplicación. En esa plataforma se dan a conocer las distintas herramientas para denunciar este tipo de casos.

"Reafirmamos nuestro compromiso por fomentar entornos de respeto y por ayudar a combatir este problema complejo y sistémico en la sociedad. Por ello, ya sea miradas inapropiadas, preguntas personales, contacto físico o comentarios sobre la apariencia: este tipo de conductas no tienen lugar dentro de Uber", se afirmó desde a app.