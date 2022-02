Sochimi propone más restricciones a no vacunados: "Que no sean un riesgo para el resto de la población"

¿Qué pasó?

Este miércoles, el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), Darwin Acuña, se refirió a la llegada de la subvariante de Ómicron, al aumento de pacientes en UCI y a los no vacunados, en medio de la pandemia por coronavirus en el país.

¿Qué dijo?

En Mega Plus, el médico señaló respecto a Ómicron 2 que “sabemos poco de ella. Es una variante que como todas tiene que mostrar primero su personalidad y ver cómo podría ser”.

“De lo que sabemos es que tiene mutaciones, por eso es una variante, con respecto a Ómicron, y eso va a tener un impacto en el comportamiento clínico. Lo poco que se ha visto es que va a tener una respuesta clínica similar a Ómicron en términos de que es una enfermedad fundamentalmente de las vías respiratorias altas con poca afectación pulmonar, por lo tanto, al igual que Ómicron tendría menor riesgo de evolucionar hacia enfermedad grave, en pacientes fundamentalmente no vacunados, pero obviamente es muy luego para saber cuál es el comportamiento”, sostuvo.

Aumento pacientes en UCI

Por otro lado, se refirió al aumento de pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos, considerando que el miércoles 9 de febrero se informaron 678 pacientes en UCI, mientras que el miércoles 16 del mismo mes se comunicaron 915, es decir, un aumento de 237 personas.

Al respecto, el especialista indicó que “con la gran cantidad de casos diarios era inevitable que en algún momento significara que iban a aumentar las personas con enfermedades más graves”.

“Hay que recordar que todavía hay más un millón de personas en Chile que no están vacunadas, por lo tanto, son las que tienen más riesgo. A una gran cantidad de enfermos hay un factor de conversión que se llama, que es de todos aquellos cuántos son los que se enferman grave y caen en UCI. Eso ha provocado que haya un aumento sostenido de casos graves”, manifestó.

Sin embargo, afirmó que “la ocupación de UCI siempre es alta, por lo tanto, cuando aumentan los casos, como de Covid, obviamente tiende a saturar el sistema y ya nos demostró eso la segunda ola, donde hay que recordar que llegamos a un peak de más de 4.500 camas abiertas. (...) El sistema está preparado para recibir a los pacientes y generar los sistemas y la complejización necesarios, por otro lado, también están los traslados que siempre fueron muy eficientes”.

“La verdad es que el sistema está preparado, lo único que hay que hacer es activarlo”, precisó.

Más que una gripe

Acuña manifestó que es un error tratar la enfermedad como una gripe, ya que “los que vivimos en el hospital, en Unidades de Cuidados Intensivos, que no hemos parado de recibir pacientes desde que se inició la pandemia, pacientes graves que siguen falleciendo, nos hace dar cuenta que esto no se ha convertido todavía en una gripe”.

Más restricciones a no vacunados

Finalmente, el médico planteó que “el tema de la obligación de la vacunación no me parece una buena estrategia, porque está definida desde un principio que es voluntario, sin embargo, yo creo que es más adecuado poner más restricciones a los vacunados de manera que no sean un riesgo para el resto de la población”.

Todo sobre Variante Ómicron