Constituyente María Rivera presenta propuesta que disuelve los poderes del Estado

¿Qué pasó?

Polémica han generado las palabras emitidas este miércoles por la constituyente por el distrito 8, María Rivera, tras proponer la disolución de los tres poderes del Estado.

En su reemplazo, se plantea la creación de una "Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos" integrada por 600 representantes electos.

Cabe señalar que esta norma fue firmada por un grupo de convencionales de la ex Lista del Pueblo y de la Coordinadora Constituyentes Plurinacional y Popular, y que fue entregada el 31 de enero a la comisión de Sistema Político.

¿Qué dijo Rivera?

"Proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta, con representantes electos desde sus territorios y lugares de trabajo", indicó María Rivera respecto al punto más polémico que plantea el texto.

En segundo lugar, la constituyente propone "que todos los representantes políticos puedan ser revocados por su asamblea de base si no cumplen su mandato y que no puedan recibir más que el sueldo de un obrero calificado".

En tercer lugar, se busca "que las tropas de las Fuerzas Armadas tengan derecho a organización y el derecho a elegir sus representantes. Hoy solo la oficialidad puede tomar decisiones políticas y esa oficialidad es parte de la clase dominante".

"En cuarto lugar, proponemos que ningún sector parasitario de la sociedad tenga representantes en el futuro poder estatal, ni la alta cúpula de la iglesia, ni los dueños de grandes empresas ni especuladores, ni la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Esos sectores no producen ninguna riqueza, no trabajan, y no deben opinar en la conducción del Estado", sostuvo.

Por último, la convencional dijo que esta propuesta debe ir combinada con la iniciativa de "socialización de todas las grandes empresas del país... Todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y del pueblo".

"No tiene ninguna posibilidad de avanzar"

Tras las declaraciones de María Rivera, algunos constituyentes han salido al paso, como el ex Vicepresidente de la Convención Constitucional Jaime Bassa.

"Yo creo que se trata de una propuesta que está absolutamente fuera de los márgenes culturales que tenemos como país, es parte de de la discusión que si bien hoy día es legítima de ser planteada, creo que no tiene ninguna posibilidad de avanzar", señaló.

De acuerdo al abogado, no se concretaría "no solamente porque no tenga los apoyos o los votos suficientes dentro de la Convención Constitucional, sino porque creo que no representa el espíritu de redistribución y desconcentración del poder que alienta a este proceso constituyente".

