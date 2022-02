PGU: Gobierno reitera quiénes reciben el dinero en febrero y explica postulación a pagos de agosto

¿Qué pasó?

Hace dos días se comenzaron a entregar los primeros pagos de la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que en febrero llegará a 1,5 millones de personas mayores de 65 años.

¿Quiénes reciben la PGU en febrero?

Al respecto, la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, indicó en Meganoticias Conecta que quienes ya lo están recibiendo son "aquellas personas que ya son parte del Pilar Solidario, aquellos que recibían una Pensión Básica Solidaria o un Aporte Previsional Solidario. Así que esas personas en el mes de febrero van a ser algo así como 1,5 de personas".

"Ya llevamos más de un millón de consultas y más de 40 mil solicitudes para ingresar a la Pensión Garantizada Universal. Pero hay que recordar que más de 1,5 millones de personas durante febrero son totalmente automáticas, no tienen que hacer ningún trámite, recalcó.

Además, dijo que "lo que hace la Pensión Garantizada Universal es fijar un piso para las personas mayores de 65 años que es de $185 mil, pero si además la persona con sus fondos propios pudo ahorrar durante un tiempo y tiene una pensión, por bajita que sea, esta pensión se complementa con los $185 mil".

"El incentivo es que las personas sigan cotizando"

Por otra parte, aclaró que "aquellas personas que no tienen nada de cotización, que el Estado por completo les está entregando una pensión, su piso mínimo son $185 mil. Y para aquellos que hayan cotizado y tengan una pensión le va a complementar esa pensión".

"Aquí el incentivo es que las personas sigan cotizando porque eso es muy importante, obviamente hay un pilar que esa contributivo y uno propio que es de sus fondos y de sus ahorros", señaló.

¿Qué pasa con las pensiones de invalidez?

Balladares también explicó que "en el caso de las pensiones de invalidez, se completa hasta los $185 mil cuando el aporte es del Estado y son menores de 65 años, luego, si ellos tienen un aporte propio y fondos propios, se le complementa igual que al resto de las personas".

Portal habilitado

Sobre cómo la persona puede informarse si es beneficiario, la subsecretaria aseguró que "ya está habilitado el portal en chileatiende.cl. Inmediatamente ingresando a la página aparece ‘ver si soy beneficiario de PGU’, uno ingresa ahí con el RUT y fecha de nacimiento puede saber si ya la recibe, por ejemplo las personas que eran parte del Pilar Solidario, el mensaje que aparece es ‘usted la va a empezar a recibir desde el mes de febrero’”.

"Si falta algún dato y se puede incorporar, si cumple con los requisitos del Pilar le va a indicar qué formulario completar para empezar a recibirla. Y para aquellas personas que son de los nuevos beneficiarios, que son cerca de 600 mil personas, aquellos que estaban en los porcentajes de menor vulnerabilidad, a ellos les va a aparecer el mensaje que desde agosto la van a comenzar a recibir y tendrán que completar en los próximos meses algunos datos más para poder calcular si corresponde que reciban PGU", precisó.

Inscripción de nuevos beneficiarios

En cuanto a quienes no reciben el pago en febrero, Balladares manifestó que "para las 600 mil personas nuevas se va a crear un sistema, que se llama test de afluencia, para medir sus ingresos porque hoy nosotros usamos el Registro Social de Hogares que es parte del ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es la puerta de entrada para toda la red de protección social del Estado, pero efectivamente mira la composición del hogar completa y los bienes que tiene una familia y, en el caso de una persona mayor, no se le puede castigar por tener un bien como la casa propia, porque obviamente corresponde al ahorro de toda su vida y no puede ser parte del patrimonio".

"Esas consideraciones que son para evaluar efectivamente cómo están las personas mayores, van a ser consideradas en este test de afluencia que va a estar disponible en los próximos meses, antes de agosto para que las personas puedan ingresar y así recibir su PGU", agregó.

"¿Cuáles principalmente son este grupo de personas nuevas que se incluyen?, por ejemplo, personas hasta $630 mil pueden recibir sus $185 mil de PGU por completo y aquellos que tengan una pensión entre los $630 y $1 millón existe la gradualidad, va a ir paso a paso hasta que pueda completar el millón de pesos", concluyó.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal