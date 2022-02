"No se sabe si está vivo o está muerto": El dramático testimonio de familia de empresario desaparecido hace un mes

¿Qué pasó?

Luego que este miércoles un hombre fuera detenido por la desaparición del empresario Pedro Carrión el pasado 3 de enero, en la comuna de Recoleta, su familia espera que se haga justicia mientras continúa la búsqueda de su paradero.

El detenido, que será formalizado la tarde de este jueves, es un hombre de 41 años y en su poder se encontraron diversas plantas de marihuana.

Carrión, de 46 años, empresario del rubro de la carne y residente en Algarrobo, región de Valparaíso, fue visto por última vez viajando a la Región Metropolitana para recibir el pago de $30 millones en efectivo por parte de un cliente.

Cámaras de seguridad lo captaron en la capital

En imágenes captadas por cámaras de seguridad, se ve que el hombre llegó a Recoleta, su destino en la capital, y que luego se trasladó en compañía de una persona con destino hacia el sur por la Autopista Central, siendo grabado por última vez en El Bosque. Sin embargo, su teléfono celular emitió señal por última vez en el sector del cerro Chena, en la comuna de San Bernardo.

Carla, pareja del empresario, aseguró que "hay una ruta que lo incrimina todo el rato con el teléfono de Pedro. Hay unas imágenes donde él se está automandando mensajes, que son los que nos llegan a nosotros como familia, al hijo de Pedro, a todos".

La mujer remarcó que "eso ya está aclarado, las pruebas lo incriminan totalmente, el hombre no quiere hablar, no hay cuerpo hasta el momento, no se sabe si está vivo o está muerto".

En tanto, Catalina, la hija del desaparecido, comentó que "es una desesperación tremenda, a mí ya no me salen lágrimas, es algo que no se lo doy a nadie y espero que se haga justicia".

La familia del empresario interpuso una denuncia por presunta desgracia sospechando un secuestro, sin que hasta el momento se tenga noticias de su paradero, en una investigación que permanece en reserva.