Colmed por alza de contagios: "Si aceleración se mantiene el peak se va a presentar los primeros 15 días de febrero"

¿Qué pasó?

Este martes el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, se refirió al alza de contagios de coronavirus tras la llegada de la variante Ómicron.

¿Qué dijo?

En Mega Plus, el médico señaló que “el efecto protector de la vacuna nos dice que los hospitalizados no se están concentrando en las unidades de cuidados intensivos, sino que en las urgencias y en los servicios básicos. Hablamos de camas básicas no intensivas y ese es el número que nos tiene que preocupar de acá en adelante”.

“Nosotros sabemos que la vacuna, y no hay ninguna discusión, evidentemente genera una protección y baja el riesgo de hacer enfermedades más severas, hablamos de fallecimiento y hospitalización UCI”, manifestó.

Proyecciones

Por otro lado, en cuanto a las proyecciones sobre contagios diarios que podrían superar los 40 mil, Bernucci planteó que hay que analizar lo que pasará durante los próximos días.

“Tenemos que ver qué pasa próximamente, porque si la aceleración se mantiene, probablemente, el peak se va a presentar los primeros 15 días de febrero. Sin embargo, si esa aceleración baja y volvemos a tener una desaceleración importante, incluso el peak podría ser un poquito antes con menor cantidad de casos”, expresó.

Además, reiteró que “aquí lo importante, más que pronosticar el número exacto o el día en que va a ser el peak, tenemos que ver la tendencia y las tendencias de los últimos días es que todavía estamos al alza y probablemente nos quedan una o dos semanas más con aumento de casos”.

Regreso a clases presenciales

En cuanto al regreso a clases presenciales a partir de marzo, Bernucci sostuvo que “los colegios deben ser los primeros en abrir y los últimos en cerrarse. Sin embargo, yo creo que toda determinación y todo manejo que se realice de la pandemia debe estar supeditado a la realidad epidemiológica del momento, señalar en septiembre pasado que obligatoriamente los colegios tenían que abrir en marzo, en realidad vemos que es una situación que parece más voluntarista que centrado en la ciencia”.

