Senadora Ebensperger por crisis migratoria: "El norte del país está absolutamente abandonado"

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, se refirió a la crisis migratoria que se ha intensificado durante las últimas semanas en el norte del país.

¿Qué dijo?

En el matinal Mucho Gusto, la parlamentaria explicó la solicitud de la UDI para declarar estado de excepción en esa región.

“El estado de excepción no es la solución definitiva, los estados de excepción en general se establecen o se permiten para solucionar temas puntuales y de muy corto plazo. Un país no puede vivir permanentemente en estado de excepción”, indicó.

Asimismo, dijo que “nosotros lo hemos solicitado ahora porque creemos que la situación en la región está absolutamente descontrolada, tanto con el ingreso de migrantes que sigue a un flujo de alrededor de 500 personas diarias, como la situación de la delincuencia, los delitos violentos, los homicidios, la gran cantidad de armamento que hay en Tarapacá, no solamente en sectores más vulnerables que uno generalmente conoce en carda región... Hoy las armas las vemos en la región todos los días a la luz del día como nunca antes”.

“El norte está demasiado abandonado”

También manifestó que “el Ministerio Público tiene antecedentes de que acá esto no es una simple migración, sino que son bandas de crimen organizado, particularmente el Tren de Aragua, que tiene un poco tomada la frontera norte”.

“El norte está absolutamente abandonado hace mucho rato, tú llegas a Colchane y te dicen bienvenido a Bolivia, no siquiera tienen Internet y recién el año pasado tuvieron luz eléctrica”, sostuvo.

Además, dijo que “actualmente hay demasiada tecnología. Cómo no utilizar la tecnología con las Fuerzas Armadas o con las policías para reforzar la frontera norte. Efectivamente en nuestra frontera Colchane tiene 300 kilómetros, pero no todos son accesibles”.

“Yo no soy experta en la materia, pero me imagino que todos los países tienen que tener la manera de cuidar sus fronteras, no las pueden abandonar como en el norte”, expresó.

“Yo creo que hay al menos un 25% de las personas que ingresan que son vulnerables, que vienen huyendo de algo feo, de un régimen totalitario en su país, pero hay un 75% que efectivamente son delincuentes”, expuso.