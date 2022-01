Alcalde de Lota y contaminación en sus playas: "Es dramático... Vamos a interponer una acción en la Fiscalía"

¿Qué pasó?

La municipalidad de Lota, región del Biobío, recomendó no ingresar al borde costero por una emergencia sanitaria en la zona, luego que se detectara una "coloración inusual de las aguas".

En conversación con Meganoticias Alerta, el alcalde de dicha ciudad, Patricio Marchant, entregó más detalles de la compleja situación que se vive la comuna, en donde aseguró que interpondrán un "acción legal" en la fiscalía para que se investigue el hecho.

¿Qué dijo?

"El día de ayer nos hemos dado cuenta, a través de los equipos nuestros de la oficina de pesca y salvavidas, de que las playas tienen un color amarillo. Se encontraron también con crustáceos muertos, algas, y peces a orillas de la playa", comenzó señalando el edil.

"Entonces nos llama mucho la atención, es dramático. Y lo que vamos a hacer el día lunes es interponer una acción legal ante la fiscalía por quién resulte responsable. Algún responsable hay, alguna empresa, que vierte al mar algún líquido contaminante, no lo sabemos", agregó.

Marchant aseguró no tener "la menor idea cuál es la génesis de esto. Y nos llama mucho la atención, porque esto apareció ayer, con todas las consecuencias que puede traer para el turismo, para los pescadores y nuestra gente. Y esto lo tiene que investigar la fiscalía".

El jefe comunal, finalmente, reiteró el llamado a no ingresar a las playas. "Pueden venir a pasear, a almorzar, porque están los locales abiertos, pero no pueden bañarse, mientras no tengamos la información objetiva del organismo competente", cerró.

"No es primera vez que sucede"

El presidente de sindicato de pescadores de Lota, Ramón Chaparro, aseguró que "esto no es primera vez que sucede. Esto es producto de la Celulosa Arauco, nosotros tenemos bien clarito que la celulosa, cada cierto tiempo, derrama químicos y ha pasado varios años".

"Esto nos afecta mucho, porque el derrame que hubo de químicos de la Celulosa Arauco afecta a todo el borde costero de Lota, donde la mayoría de la gente sale en este tiempo a pescar y mariscar", añadió.