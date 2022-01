PS tildó de "graves" las razones que dio la diputada Jenny Álvarez para no vacunarse

¿Qué pasó?

El Partido Socialista (PS) emitió una declaración en contra de las nuevas expresiones de la diputada Jenny Álvarez, militante del partido, quien a través de una entrevista dio a conocer sus razones para no vacunarse contra el Covid-19.

Fue el 17 de enero pasado cuando se informó que la parlamentaria estaba contagiada de coronavirus y que no se había vacunado.

Las razones de la diputada

Este viernes, en una entrevista con Las Últimas Noticias, Álvarez explicó las razones de su decisión, manifestando que "las vacunas evitan enfermedades y evitan contagios y erradican las enfermedades, pero resulta que la gente está cansada de que llevamos tres dosis y que nos sigamos contagiando y sigue falleciendo gente. Además, que hay efectos adversos en personas de alto riesgo".

La legisladora agregó que la vacuna "está actuando como un tratamiento preventivo. Tal vez evita que te mueras y evita que llegues grave al hospital, pero hay otros tratamientos más... la gente vacunada también se está contagiando y se está muriendo. No digo que no ayude, ha ayudado, pero no al 100%. La gente se está contagiando de manera masiva".

La declaración del Partido Socialista

Es por eso que el PS señaló que "frente a las últimas declaraciones de la diputada Jenny Álvarez en medios de comunicación, como Partido Socialista de Chile reiteramos nuestro compromiso con el proceso de vacunación que se lleva a cabo en el país y hacemos un llamado a toda la población a vacunarse en los centros habilitados".

La colectividad añadió que "ha quedado demostrado que completar la inoculación contra el Covid-19 ha cumplido su objetivo: disminuir la gravedad de la enfermedad y evitar muertes".

"Las recientes declaraciones de la parlamentaria de nuestra bancada son a título estrictamente personal y no representan, en sentido alguno, el pensamiento y la conducta del Partido Socialista que, desde siempre, ha promovido la ciencia como instrumento en beneficio y protección del ser humano", aseguró el PS.

Declaración del Partido Socialista de Chile frente a las últimas declaraciones de la diputada Jenny Álvarez en medios de comunicación sobre la vacunación contra el Covid-19 pic.twitter.com/QAWSdZSfCm — Partido Socialista de Chile (@PSChile) January 28, 2022

El partido sostuvo que "consideramos que toda autoridad pública, sobre todo representantes populares, tienen una responsabilidad personal mayor y deben ser ejemplos de conducta en medio de esta pandemia que ya ha cobrado tantas vidas. Por ello, nos parece de gravedad que la diputada insista en un comportamiento que puede traer serias consecuencias a la salud pública y a las personas, que son a quienes nos debemos".

"Como Partido Socialista llamamos a todos nuestros mandatarios y mandatarias a constituirse en activos promotores del proceso de vacunación y así cumplir con los principios de servidores públicos que nos anima a todas las y los socialistas", concluyó la declaración de la colectividad.

