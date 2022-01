Denuncian brutal agresión a pareja de hombres en el Parque de los Reyes de Santiago

¿Qué pasó?

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció una violenta agresión que sufrió una pareja homosexual en el Parque de los Reyes, en la comuna de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la organización, las víctimas fueron atacadas por 10 sujetos, los que comenzaron a insultarlos por su orientación sexual, para luego atacarlos físicamente con golpes de pies, palos, un bate de béisbol y una pistola.

Según lo denunciado por el Movilh, "cuando la pareja iba de la mano por el Parque fue interceptada por los agresores, quienes les gritaron 'gays asquerosos, hijos de puta, merecen morir'".

El relato de los afectados

En tanto, uno de los afectados relató que "nos gritaron que corriéramos y comencé a correr. Ahí me di cuenta que a mi novio lo habían tumbado al piso. Le aplastaron la cabeza con los pies, le dieron patadas en el cuerpo y lo arrastraron por el piso".

"Salí a buscar ayuda, llegué hasta las afueras del departamento donde vivo, ubicado al frente, cuando tropecé y me caí", añadió.

La víctima de esta cobarde agresión detalló que "tras caer llegaron los hombres y me comenzaron a golpear con pies, palos y un bate de béisbol. Me apuntaron con una pistola, cargándola frente a mis ojos, amenazando que si hablaba algo nos iban a matar. Por cada palabra que decía me daban un golpe y me ofendían".

Los agresores arrancaron del lugar una vez que llegaron más personas al lugar. Tras recuperarse del shock, la pareja denunció el delito en Carabineros y constató lesiones en un recinto médico.

¿Hasta cuándo? Atacan con pies, palos y una pistola a pareja gay por ir de la mano: “asquerosos, merecen la muerte”, les dijeron. Fueron agredidos por 10 sujetos. “Me apuntaron con una pistola, cargándola frente a mis ojos”, dijo una de las víctimas. https://t.co/5tTb11qDF0 pic.twitter.com/QvGYm0dg9Z — Movilh Chile (@Movilh) January 27, 2022

Movilh rechazó el ataque: "Es un hecho cruel"

Desde el Movilh, su vocera Daniela Andrade sentenció que "rechazamos categóricamente este ataque de odio, cobarde, que pudo haber costado la vida a dos personas solo por ir de la mano".

"Es un hecho cruel y nos demuestra lo mucho que falta para erradicar la homofobia. Llamamos a todas las personas y parejas a transitar con el máximo cuidado en lugares donde ya se sabe que son peligrosos, como lo es el Parque de los Reyes", añadió Andrade.

Finalmente, la vocera detalló que la organización ya está brindando asesoría jurídica a la pareja para definir qué acciones legales cursar.