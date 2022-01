Gobernador de Tarapacá por violencia en la región : "No ha sido abordada de manera seria por este Gobierno"

¿Qué pasó?

El Gobernador Regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se refirió en entrevista con Mega Plus, al polémico lienzo desplegado en el edificio de la Gobernación Regional ubicado en pleno centro de Iquique. En la entrevista el Gobernador, aseguró ser el responsable del mensaje dirigido contra el Presidente Sebastián Piñera por la crisis migratoria y delincuencia presente en la región.

"Crisis migratoria, inseguridad y delincuencia nunca antes vividas en Tarapacá. Gracias Presidente Piñera por el legado", se lee en el lienzo desplegado en el edificio del centro de Iquique.

La manifestación ocurre después de una serie de hechos de violencia que han generado una creciente sensación de inseguridad en la región.

¿Qué dijo el Gobernador?

El militante de Comunes se responsabilizó por el lienzo desplegado en el edificio del centro de Iquique y defendió el mensaje que criticaba de forma directa la gestion del Presidente Sebastián Piñera.

“Nuestro mandato en el Gobierno regional es garantizar el desarrollo armónico de la región, y hoy eso no se garantiza si es que no se está trabajando en un área tan sensible como es la seguridad y la situación migratoria, que lleva dos años en nuestra región y no ha sido abordada de manera seria por este Gobierno”. señaló el Gobernador.

Carvajal recordó y criticó la visita que el Presidente Sebastián Piñera realizó en 2019 a Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera con Venezuela y en donde el Mandatario entregó su apoyo a Juan Guaidó y posicionó a Chile como uno de los destinos principales de los venezolanos que migran de forma masiva desde su país.

“El país no estaba preparado. No había una política clara de que se iba a hacer con esta población que se fue a invitar” comentó José Miguel Carvajal.

Aumentan los casos de violencia

Casos como el secuestro con homicidio contra un comerciante y la agresión contra Carabineros mientras desarrollaban un control de identidad, han tenido como responsables a migrantes venezolanos en la región, y han encendido las alarmas por el descontrol existente en la frontera.

Respecto a estos hechos de violencia y lo que sucede en los pasos fronterizos, el Gobernador señaló que “ingresaron mafias, y esas mafias y delincuentes están operando en Tarapacá”.

Pese a lo anterior, Carvajal es enfático en distinguir las problemáticas que afectan a la región. “La delincuencia no tiene nacionalidad. Un delincuente es delincuente en Chile y en cualquier otro país”, comentó.

El Gobernador recordó lo sucedido en septiembre en Iquique, cuando en una manifestación en el centro de la ciudad se apreciaron mensajes xenófobos y la quema de pertenencias de migrantes que se encontraban instalados en las calles de la ciudad, lo que generó rechazo desde múltiples sectores de la sociedad.

“La comunidad cuando marcha lo hace contra los delincuentes, por los problemas de inseguridad que no le permiten salir de su casa. Esa es la principal motivación para que la comunidad se levante”, dijo el Gobernador.