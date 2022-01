Expertos aseguran que Ómicron podría ser mortal sin vacuna y llaman a no confiarse

¿Qué pasó?

Este lunes se registraron más de 14 mil nuevos contagios por coronavirus en territorio nacional, cifra que podría ir al alza. Es por ello, que expertos llaman a no confiarse y a extremar el autocuidado por la variante Ómicron, la que aseguran podría ser mortal en caso de no estar vacunado.

Describiendo esta variante como un "resfriado común", se generó una sensación de falsa seguridad, lo que se ha materializado en una repentina alza de contagios. Y es que en caso de no estar vacunado, podría ser tan mortal, tanto como la cepa original del covid-19, aseguran expertos.

De acuerdo a la Dra. Claudia Saavedra, microbióloga de la Universidad Andrés Bello, asegura que esto se trató de un "error comunicacional que, efectivamente, lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud (OMS), al hacer el comentario de que la gravedad que genera Ómicron es menor a la de Delta".

¿Resfriado común o no?

La diferencia lo ha hecho la vacuna. Al tener gran parte de la población protegida, la variante Ómicron no ha cobrado tantas víctimas como lo hizo la cepa original del coronavirus o delta. No obstante, para aquellos que no están inoculados, podría ser igual de mortal y peligrosa.

"Yo me confié harto y me ha ido mal. Vengo recién saliendo del covid y me tocó pesado", relató una de las consultadas, respecto a la falsa sensación de seguridad respecto a Ómicron.

"La mayoría de las personas lo están tomando a la ligera", comentó otra, agregando que "creen que no existe un virus, no creen que hay personas enfermas y muriendo".

Recomiendan vacunarse

La variante Ómicron sigue mortal para aquellos que no toman precauciones. Así lo sostiene el Dr. Alexis Kalergis, microbiólogo, quien señala que "podría ocurrir un caso de infección grave y enfermedad, especialmente si la persona tiene algún tipo de comorbilidad".

Cezar Sand, director de Asuntos Médicos para Moderna Europa, asegura que la vacuna "sigue teniendo una eficacia por infecciones de Ómicron. En ese sentido, hemos visto niveles de protección en torno al 90%".

Es por ello que, la recomendación de los expertos, es seguir con el autocuidado, utilizar mascarillas y vacunarse con la dosis de refuerzo para aumentar la protección frente a esta variante.

