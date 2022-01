Homicidio de joven padre y su hija de 6 años: asesinos los persiguieron en auto, hubo un choque y luego los balearon

¿Qué pasó?

Tras el asesinato a disparos de un padre de 26 años y su hija de seis este domingo en plena vía pública en la ciudad de Ovalle, región de Coquimbo, nuevos antecedentes se han conocido sobre el doble homicidio.

Los estaban persiguiendo

De acuerdo a testigos, el hecho comenzó como una persecucción por las calles de Ovalle, en la que el joven padre y su pequeña hija buscaban escapar de sus victimarios, quienes venían a bordo de un vehículo.

Posteriormente, el padre pierde el control de su automóvil, chocando con una camioneta estacionada afuera de un negocio, cerca de las 21:30 horas.

Segundos después, los homicidas se bajan de su vehículo y proceden a dispararle a quemaropa al hombre y a la menor.

¿Qué dicen los vecinos?

Una de las vecinas que vive en la avenida donde se produjo el homicidio, señaló que "lo que está pasando es horrible... No sabemos quiénes son, no sabemos sin son bandas, no sé. Y andan con armas. Como familia estamos súper afectados". Además hizo un llamado a las autoridades "a que hagan algo".

Otro testigo del hecho, indicó que "vi que el vehículo estaba chocado. Al momento de los balazos, un minuto después salimos a mirar", manifestó, agregando que luego vieron las graves lesiones que sufrieron las víctimas.

El presenciar la escena del crimen le provocó consecuencias emocionales: "Fue una noche de terror, no pudimos dormir", añadiendo que furon tres balazos los que alcanzó a escuchar.

Otras vecinas del sector coinciden que la localidad era tranquila hace unos años, pero que con el tiempo la delincuencia, inseguridad y el consumo de alcohol y drogas ha ido en aumento.

"Más allá, yo escucho siempre en la noche que hay balazos. Cuando yo llegué a Ovalle, era un barrio muy tranquilo, nada comparado a cómo está ahora. Hay mucha gente que vende droga", expresó una ciudadana.

"Al parecer estas situaciones han estado ocurriendo últimamente muy seguidas en este sector. Y no es habitual, porque es uno de los sectores más tranquilos de Ovalle", expuso otra habitante de la zona.

"Los vecinos estamos preocupados, y claramente uno puede (pensar) que es por ajuste de cuentas, y eso nos ha impresionado e incomodado, por la seguridad de los niños", añadió.