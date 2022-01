Segundos de terror fueron los que vivió una mujer de 32 años que logró evitar una encerrona la noche del sábado tras atropellar a uno de los sujetos que la amenazó.

El hecho ocurrió en la comuna de La Reina, en la intersección de Fernando Castillo Velasco con Vicente Pérez Rosales, cuando cuatro sujetos intentaron sustraer su vehículo, amenazándola con armas.

"Pensé que había hecho algo que les había molestado"

La mujer, de nombre Andrea, relató que “iba bajando y enseguida me percaté que había un auto que estaba en la otra pista, en la pista derecha, y que venía cerca de mí, pero que no me pasaba”.

“Yo en un minuto pensé que había hecho algo que les había molestado a ellos y por eso me estaban molestando y estaba esperando que pasaran para poder ponerme en la pista detrás de ellos”, agregó.

Asimismo, dijo que “en eso vamos llegando al semáforo, con Vicente Pérez Rosales, que dio en rojo, y yo paré un poco más atrás, nunca paro tan encima del semáforo, cuando veo que me tiran el auto encima, que hasta ese minuto yo todavía pensaba que estaban molestos por algo”, consignó T13.

“Cuando veo que abren las puertas, enseguida me di cuenta de que era una encerrona, así que mi reacción, la única que pensé en realidad, fue acelerar porque vi que había un espacio en la primera pista, entonces yo alcanzaba a pasar”, señaló.

"No me di cuenta cuando le pegué"

Además, recordó que “el de la izquierda se bajó y me apuntó con una pistola, también por eso agaché la cabeza, para que si me disparaba no le achuntara, y ahí fue que pasé a arrollar al que se bajó por la puerta derecha”.

“Yo me di cuenta de él cuando ya estaba arriba del capó, no me di cuenta cuando le pegué. Yo de verdad tenía la cabeza abajo, moví el manubrio nada más, menos mal que no venía otro auto”, añadió.

Sin embargo, tras atropellar al sujeto chocó su vehículo, por lo cual quedó detenida a 50 metros del lugar. “Pensé que iban a pasar y de enojados iban a disparar”, concluyó.

Mira el video del hecho