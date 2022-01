Presidente de Colegio Médico por aumento de contagios: "Hay que considerar la posibilidad de cerrar pasos fronterizos"

¿Qué pasó?

El presidente del Colegio Médico de Chile (Colmed), Patricio Meza, se refirió este lunes a la posibilidad de volver a cerrar las fronteras del país, a raíz del aumento de los contagios de coronavirus que se han registrado en los últimos días.

El líder del gremio aclaró que es necesario evaluar la situación en el escenario de que los casos sigan aumentando en los próximos días.

¿Qué dijo Meza?

"Hay que ver si se están cumpliendo las medidas de forma adecuada... Hay que hacer un análisis y primero ver si lo que está funcionando, está funcionando con la fiscalización y con el cumplimiento de las normas que se requieran", indicó en Radio Dura.

No obstante, expresó que "pero si estamos en una situación muy crítica, obviamente hay que considerar la posibilidad de cerrar los pasos fronterizos".

Pase de Movilidad

La máxima autoridad del Colmed no descartó la posibilidad de que existan mayores restricciones para las personas no vacunadas, quienes además no tienen vigente su Pase de Movilidad, tema que había sido abordado anteriormente por el académico de la Universidad de Santiago, Claudio Castillo.

"Probablemente, va haber que retroceder en la estrategia Paso a Paso y probablemente poner más limitaciones de aquellas personas que no han hecho uso de la vacunación, que ellas estén más limitadas a acceder a espacios públicos y masivos", sostuvo Meza.

En este sentido, manifestó que "es fundamental que se mejore la fiscalización del Pase de Movilidad y nuevamente (hacer) campañas de comunicación de riesgo y del uso adecuado y permanente de las mascarillas, porque esos son elementos importantes que pueden disminuir el número de contagios".

Red hospitalaria ante aumento de contagios

En relación con un posible colapso en la red hospitalaria ante un aumento en los contagios, Meza explicó que "todo va a depender del porcentaje de personas que enfermen más gravemente y también va a depender del porcentaje de personas no vacunadas que se estén enfermando".

"Hasta la semana pasada, de las personas que estaban hospitalizadas por Covid, el 70% de ellas no contaba con el esquema de vacunación completo. Era parcial o no tenían la dosis de refuerzo", agregó.

