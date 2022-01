Víctima de balacera en Metro Dorsal: "Estaba con mi pareja y mi hijo de casi dos años y le querían quitar la maleta"

¿Qué pasó?

La noche de este sábado se registró una balacera en la estación de Metro Dorsal, en la comuna de Recoleta, en la que un grupo de jóvenes percutó dos dispares en el andén.

Según la versión de testigos, la balacera se produjo luego de un altercado entre una familia y los autores de los disparos, quienes no sobrepasarían los 18 años.

La versión de Carabineros

Respecto a este hecho, el teniente Daniel Medina detalló que "en la noche de ayer Carabineros concurre al Metro estación Dorsal, por un llamado de personal de seguridad del mismo, quienes señalaron que hubo una discusión en el andén entre dos grupos de personas".

"Un grupo de ellos, al parecer todos menores, de los cuales uno saca un armamento de fuego y efectúa dos disparos. Estos disparos no causaron lesionados ni daños. Este grupo de jóvenes se da a la fuga, quedando el otro grupo en el lugar", añadió el uniformado.

El teniente Medina agregó que "Carabineros se entrevista con ellos como víctimas, quienes lamentablemente no quisieron dejar su denuncia, rehusándose a entregar todo tipo de antecedentes. De igual forma, Carabineros pone los antecedentes a disposición del Ministerio Público, de oficio, para poder hacer esta denuncia respectiva".

El reclamo de la víctima

En conversación exclusiva con Meganoticias Alerta, el destinatario de los disparos afirmó que "yo estaba junto con mi pareja y mi hijo de un año y ocho meses, y le querían quitar la maleta a mi pareja y yo me puse entre ellos para que no pasara eso".

"Luego me agredieron verbalmente y con escupitajos y enseguida se empezaron a amontonar todos. Eran como 15 jóvenes. Luego de eso viene un chico, saca una pistola y disparó dos veces al cuerpo y salieron todos corriendo", expuso.

El afectado relató que "luego se suspendió el servicio de Metro, nadie dio una explicación, había solamente un guardia, Carabineros se demoró una hora en llegar... El guardia también estaba nervioso, pero no tuve ni un apoyo de personal de Metro, Carabineros en ningún momento se entrevistó conmigo. Estuve todo ese rato solo".

La víctima de este ataque remarcó que "Carabineros nunca me entrevistó, no se preocuparon si me había pasado algo. Solamente llegaron, hicieron presencia, no me preguntaron nada. La jefa de estación fue muy amable, me preguntó qué me había pasado y se preocupó de nosotros".

"Yo quería que Metro se pronunciara de alguna forma, que me ayudara a transportarme, porque yo me quería ir y no iba a salir en ese momento si las personas estaban arriba y seguían disparando a la salida del Metro", aseguró.

Apuntan a "fiesta ilegal de adolescentes"

En tanto, la pareja del destinatario de los disparos, quien también conversó en exclusiva con Meganoticias Alerta, narró que "la jefa de estación me contó que hacen una fiesta ilegal de adolescentes en el Metro Einstein, entonces esos niños venían de ahí y seguramente venían drogados".

La mujer detalló que en el momento del altercado "me alejé con mi bebé, porque iba con el coche y de repente sacaron dos pistolas y dispararon. Ahí quedó la embarrada, la gente corrió y había solo un guardia".

"Solamente había un guardia en la estación, un caballero de edad, no había nadie que ayude, nadie me fue a preguntar qué me pasó. Nosotros tuvimos que llamar a Carabineros, porque ellos no querían llamarlos y si no alegamos, nadie llega", agregó.

Finalmente, la afectada relató que "tuve que exigir que llegara la jefa de estación y esperamos mucho rato para que, por favor, nos pagaran un auto para irnos a nuestra casa. Los Carabineros llegaron súper prepotentes, les dijimos que éramos los afectados y nos dijeron que querían hablar con el guardia".