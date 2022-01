Senador Chahuán en La Araucanía: "Que el Presidente electo se haga cargo de la prórroga del Estado de Excepción"

¿Qué pasó?

El senador Francisco Chahuán, de visita en la región de La Araucanía, hizo un llamado directo al Presidente electo, Gabriel Boric, solicitando "que se haga cargo de la prórroga del Estado de Excepción".

El parlamentario visitó la Gobernación Regional, justamente para abordar ese tema, así como la violencia que se vive en esa zona del país.

¿Qué dijo?

“Creemos, sin lugar a dudas, que hay que proteger a todos los vecinos, a las comunidades mapuches y a los pequeños agricultores. Ellos sienten un Estado ausente... Ojalá el Gobierno del Presidente electo se haga cargo de la prórroga del Estado de Excepción”, señaló para comenzar.

Añadió que “somos contrarios a cualquier ley de indulto. Aquellos que infringen Estado de Derecho deben cumplir sanciones. Llamado claro a Presidente electo a no tener doble estándar. Debe ponerse en los zapatos de las víctimas y no los victimarios”.

En medio de su alocución, se acercó un hombre, que entre lágrimas habló con la prensa.

“Me quemaron toda mi siembra. Fue el martes y perdí todo. El gobierno no me ha prestado ayuda. Están todos identificados y no hay detenidos”, dijo ante los presentes.

